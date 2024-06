Xóchtil Gálvez envía “Manual para el uso no sexista del lenguaje” del INE a AMLO tras resolución del TEPJF en su contra

La excandidata adelantó que enviará un par de libros al Presidente de la República (Cuartoscuro)

Días después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cometió “violencia política de género” contra Xóchitl Gálvez Ruiz, la excandidata a la Presidencia de la República emitió un nuevo mensaje. De igual manera, envió materiales para “que asuma su responsabilidad”.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Gálvez Ruiz emitió un video en donde volvió a pronunciarse en torno a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el mensaje dio a conocer los materiales que, según su declaración, enviará a AMLO y pidió que se sancione la conducta determinada por el Tribunal Electoral.

“Resulta que hace unos días el tribunal emitió una sentencia donde el Presidente sí me violentó políticamente en razón de género. Días después, el presidente lo niega rotundamente. Dice que no hay pruebas, que él es un hombre respetuoso de las mujeres. Por eso le estoy enviando este manual que el INE le da a leer a hombres violentadores como él (...) También este libro escrito por algunos integrantes del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación”, expuso Gálvez.

La excandidata presidencial pidió que López Obrador sea sancionado por haber cometido violencia política en razón de género. Crédito: X/@XochitlGalvez

El primer material al que hizo referencia Gálvez Ruiz es el Manual para el uso no sexista del lenguaje, el cual es editado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para lectura de quienes son sancionados en dicha materia. El segundo es el Violencia política contra las mujeres por razón de género, el cual fue editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El reclamo de Gálvez no finalizó ahí. Y es que solicitó que, después de haberse confirmado la resolución del TEPJF, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sea sancionado conforme a la ley, es decir, que cumpla con las medidas impuestas por la autoridad para quienes son señalados por haber cometido violencia política en razón de género.

“En otros casos, él tendría que quedar en el registro de personas violentadoras contra las mujeres. Tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual. Así que vamos a ver si realmente el Presidente es igual ante la ley, como lo ha dicho una y otra vez, porque hoy lo que estamos viendo es que al Presidente no se le está sancionando”, concluyó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue señalado por haber cometido "violencia política de género" (EFE/ José Méndez)

¿Por qué el TEPJF sancionó a AMLO?

El pasado jueves 13 de junio de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución en donde confirmaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí cometió “violencia política de género” en contra de Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de las manifestaciones realizadas por el titular del ejecutivo federal en las conferencias de prensa matutinas denominadas ´mañaneras´ de los días tres, cuatro, cinco, siete, 10, 11, 14 y 17 de julio. Así como tres, siete y 18 de agosto”, reiteró el Tribunal en la resolución.

Y es que la autoridad evaluó las declaraciones de López Obrador en las que aseguró que la candidatura de Gálvez Ruiz por parte de la coalición “Fuerza y Corazón por México” fue definida por los intereses de un grupo de personas con poder político en los partidos que conformaron la alianza.

La excandidata de Fuerza y Corazón por México perdió las elecciones presidenciales el pasado 2 de junio (Cuartoscuro)

A pesar de la resolución emitida por el TEPFJ, la Ley impide que el Presidente de la República sea sancionado. En ese sentido, solamente se le atribuye la responsabilidad sobre sus acciones en caso de incurrir en alguna falta. Al respecto, el mandatario mexicano negó haber violentado a la excandidata.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios. No ofendo a nadie, menos a una mujer. No sé de dónde salió eso”, pronunció en su conferencia matutina del pasado 20 de junio.