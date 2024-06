Vinculan a proceso a policía de Metepec por agredir a hijo de Óscar Ruiz, excandidato a presidente municipal

Los hechos ocurrieron el 11 de mayo de la localidad San Lorenzo Coacalco, ubicada en el municipio de Metepec. (Foto: Ayuntamiento Metepec)

Rigoberto “N”, elemento policial de Metepec en el Estado de México (Edomex), fue vinculado a proceso por haber agredido al hijo de Óscar Ruiz, excandidato a presidente municipal de dicha localidad por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

Tras la audiencia celebrada el sábado 22 de junio en los juzgados de Almoloya de Juárez, la autoridad judicial determinó iniciar un proceso legal contra el policía municipal por el delito de lesiones producidas con arma de fuego, hechos en los que resultó herido Axel Ruiz.

Con base en los datos de prueba, se confirmó la medida cautelar que se le impuso a Rigoberto en la audiencia anterior, que consiste en lo siguiente: una garantía económica, la presentación periódica en el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y colocación de un brazalete electrónico para monitorear sus pasos.

De igual manera, se otorgaron dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo durante el cual el policía municipal tiene prohibido acercarse a la víctima.

Rigoberto “N”, elemento policial de Metepec (Foto: Fiscalía Edomex)

Por qué agredieron al hijo de Óscar Ruiz

Los hechos ocurrieron el 11 de mayo de la localidad San Lorenzo Coacalco, ubicada en el municipio de Metepec. En aquella ocasión, Rigoberto y otros policías locales realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de un vehículo en el que se encontraba Axel Ruiz.

Según la versión de la víctima, un vehículo oficial se impactó contra el automóvil en el que se encontraba. “Me chocó, luego me bajé y empezaron a dispararme. Por reacción corrí, y cuando me agarraron me golpearon”, relató el joven en redes sociales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Metepec informó que ese día, las autoridades habían detectado un vehículo con supuesta “actitud evasiva”. Al darle seguimiento, elementos policiales se percataron que dos personas “trepaban una propiedad”, por lo que les dieron seguimiento.

Una de las personas abordó un vehículo blanco tipo Nissan Versa, lo que desató una persecución que inició en la calle Hacienda La Quemada y culminó en San Lorenzo Coacalco, donde se registró el impacto referido. En estos actos se habrían realizado las detonaciones de arma de fuego.

Óscar Ruiz, excandidato a la presidencia municipal de Metepec, calificó la agresión contra su hijo como un "atentado" (Foto: Facebook/oscarruizdiaz22)

Ante estos hechos, Óscar Ruiz (en ese entonces candidato a presidente municipal de Metepec) señaló directamente a Fernando Flores, alcalde con licencia de la demarcación, por las lesiones que recibió su hijo.

“Acabo de encontrar a mi hijo vivo!! Este es el estado en el que lo dejaron los policías de Metepec, responsabilizo a Fernando Flores Fernández y a la dirección de seguridad pública por este atentado”, señaló Ruiz Díaz en una publicación en redes sociales.

Dos días después de lo ocurrido, Óscar Ruiz informó que presentó una denuncia contra los que él consideraba como los “responsables” de la agresión que sufrió su hijo, acción que calificó como un “atentado”. Entre los señalados se encontraba el director de la Policía Municipal de Metepec, Jesús Alberto Ramírez Manzur.

“Voy saliendo de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, ya que acabo de realizar una denuncia en contra del Presidente Municipal de Metepec por Ministerio de Ley, Arturo Tonatiuh Romero Malagón; del Director de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Alberto Ramírez Manzur y de los policías de Metepec, responsables de balear e intentar matar a mi hijo”, informó el entonces candidato.

Fernando Flores, por su parte, publicó un video en el que aseguró que ningún miembro de su equipo estaba involucrado en la agresión. Como parte de las investigaciones, se acreditó la presunta responsabilidad de Rigoberto en los hechos referidos.

Una vez detenido, el policía municipal fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.