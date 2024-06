Majo Aguilar desmiente haber opinado sobre noviazgo de Ángela Aguilar y Nodal: “No hablo de la vida de otros”

Ángela Aguilar, quien es señalada en redes de tener una rivalidad con Ángela, habló sobre el supuesto romance entre su prima y Christian Nodal. (@majo__aguilar, X)

Majo Aguilar es una de las integrantes de esta dinastía que actualmente está en boca de todo México, debido a que Ángela y Christian Nodal destaparon recientemente su noviazgo. Ante esto, en días pasados circuló un video en donde la prima de la involucrada daba su aparente opinión al respecto, no obstante, la joven salió a desmentir la situación.

Fue a través de sus redes sociales, donde Majo explicó el contexto en el que se dio el clip que estaba circulando y dejó en claro que ella no está dispuesta a entrar en chismes y menos si se trata de algún miembro de su familia.

¿Qué decía el video de Majo Aguilar?

Y es que, después de que se desatara el escándalo entre los intérpretes de Dime cómo quieres, los medios retomaron un encuentro con los medios de comunicación en donde Majo Aguilar hablaba sobre las constantes comparaciones entre ella y Ángela.

“Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, comentó la cantante en ese entonces.

De igual forma, Majo llegó a decir: “Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos (...) Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona”.

Majo Aguilar aclara la situación

A través de sus redes sociales, Majo Aguilar lanzó un breve video en donde explicaba que dicho clip estaba sacado de contexto, ya que esa entrevista con la prensa fue antes de que iniciara la polémica de su prima.

“Hace unos meses tuve la oportunidad de atender a los medios en el aeropuerto y fíjense que están ligando esa entrevista con que yo tengo una opinión con la relación que tiene mi prima actualmente y yo no iba a hablar nada de ese tema, pero precisamente como están diciendo que tengo una opinión, me veo en la necesidad de aclarar eso”, dijo.

La joven dejó en claro que ella no quería entrar en dimes y diretes, pues quería ser respetuosa tanto con su familia, como con las personas en general.

“Yo no voy a opinar nada de esa relación, yo no hablo de la vida de otras personas y no lo haré, esto es lo único que voy a decir, la única ‘declaración’ si se le puede llamar así que daré al respecto. Yo no he opinado nada sobre esa relación, ni haré nada al respecto, seguiré con mi música y con mis canciones”, finalizó.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer y varios de los internautas le aplaudieron a Majo su conduntente posición.

“Esta chica es la que debemos apoyar es lindisima”. “mis respetos ella es una gran persona con gran madurez, que calidad”, colocaron.