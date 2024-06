Quiénes son los dos abogados que AMLO destapó para la SCJN tras reforma al Poder Judicial

Diego Valadés - Ignacio Morales, AMLO los destapó para que sean electos públicamente y ocupar un cargo en la SCJN.

Como ya es habitual, en la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López (AMLO) retomó el asunto de la urgencia de reformar al Poder Judicial, la cual forma parte de una quinteta de iniciativas, de un total de 20 que envió al Congreso, para su aprobación.

Desde el mes de febrero, el titular del Ejecutivo, un día sí y otro también, pugna para que en septiembre se apruebe reformar dicho poder antes de que culmine la actual legislatura.

Las críticas

AMLO ha sido crítico y por ello ha propuesto que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular, tras señalar que hay mucha corrupción a su interior, además de servir a grupos cupulares y no aplicar su labor a favor de los ciudadanos.

Pese a reconocer que existen riesgos en el proceso de elección reconoció que el pueblo se equivoca menos por lo que no hay que tener miedo. “Yo sostengo que va a ayudar mucho la elección (...) se corren riesgos como en todo, por eso no quieren tanta democracia algunos, que hay riesgos en las elecciones, siempre ha habido, pero se equivoca menos la gente”, dijo el mandatario.

De igual forma ha señalado que una minoría no quiere ni acepta la propuesta de reforma judicial porque perderían sus privilegios, por lo que reiteró que el pueblo tiene el privilegio de mandar.

En esa tendencia, López Obrador se atrevió a destapar a Ignacio Morales Lechuga y Diego Valadés Ríos para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), enfatizando la necesidad de que los aspirantes demuestren su experiencia y compromiso con la autonomía judicial.

Sobre Morales Lechuga dijo, “Considero que la Corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura, en contra del populismo”; de Valadés comentó, “soy maestro emérito, soy reconocido en el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM (...) creo en la división y en el equilibrio de los poderes”, manifestó AMLO al mencionar algunas justificaciones por las cuales ellos podrían someterse al escrutinio público.

Las reacciones

“Agradezco al presidente su propuesta pero no participaré por dos razones, este año cumplo 50 años de haber presentado la oposición para convertirme en Notario, función y profesión que me ha dado grandes satisfacciones y que deseo seguir ejerciendo. Además, no estoy de acuerdo con la iniciativa que afectará a la justicia y al control constitucional”, posteó Morales Lechuga en cuenta de X.

Y agregó, “La encuesta sobre la reforma al Poder Judicial se anunció apenas el miércoles de la semana pasada y en unos cuantos días ya se tienen los resultados. ¿Cuánto tiempo les tomó la planeación, elección de preguntas, selección de audiencia, aplicación de la encuesta, recopilación de resultados? Todo en tiempo récord. Me parece, cuando menos, sospechoso”, acusó el exprocurador, luego de los resultados otorgados por parte de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum sobre el particular.

Por su parte, Valadés Ríos en su cuenta de X, respondió, “Mientras México sea un Estado constitucional democrático todos los ciudadanos tendremos derecho de opinar acerca de los asuntos públicos. Las libertades naufragan cuando los ciudadanos renuncian a ejercer sus derechos”.

Perfiles

Ignacio Morales Lechuga

Abogado por la Escuela Libre de Derecho.

Fue catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Actualmente en la Escuela Libre de Derecho imparte la materia de Contratos Civiles.

Fue subsecretario y secretario general del Gobierno de Veracruz.

Fungió como Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Fue Embajador de México en Francia.

Es titular de la Notaría Pública 116 de la CDMX.

Diego Valadés Ríos

Fue Embajador de México en Guatemala.

Fungió como Procurador general de Justicia del Distrito Federal.

Encabezó la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía General de la República).

Fue ministro de la SCJN.

Fue subdirector de Radio UNAM.

Actualmente es director e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Miembro de El Colegio Nacional.

Aceptación de Reforma Judicial, es parte de los sentimientos del pueblo, AMLO