Belinda sabía que Ángela Aguilar tenía intenciones con Christian Nodal, según Maryfer Centeno

La hija de Pepe Aguilar no tenía una buena relación con Belinda, opina la grafóloga. (YouTube)

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejan de acaparar los titulares y ni los primeros lugares en las tendencias de redes sociales. Y es que la confirmación de su romance fue bastante sorpresivo, apenas unos días después del anuncio del intérprete de Botella tras Botella sobre su separación con Cazzu.

Entonces el tema explotó, y tanto Nodal como Aguilar han sido blanco de duros cuestionamientos por parte de la prensa y de los internautas. Recientemente, usuarios de internet comenzaron a desenterrar material que dejaba entrever que la cantante ya tenía intenciones en Nodal incluso antes de que Cazzu y él se volvieran novios.

Cuando Ángela Aguilar confirmó su romance, la cosa fue aún más controversial, pues aseguró: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. Esto lo declaró para la revista ¡HOLA! Américas.

Maryfer Centeno analiza a Ángela Aguilar y descubre algo sobre Belinda

La experta en lenguaje corporal encontró detalles interesantes tras analizar una entrevista de la cantante crédito: Tiktok/maryfercentenom

La experta en lenguaje corporal y grafología echó un vistazo a una entrevista realizada por Andrea Escalona a Ángela Aguilar durante el tiempo en el que Nodal andaba con Belinda. Por aquel entonces había muchos rumores en redes y prensa sobre un supuesto embarazo de la intérprete de Sapito.

Según Maryfer Centeno, cuando la entrevistadora pregunta sobre Belinda, Aguilar tiene una “sonrisa congelada, tensión en los ojos y se hace para atrás, como diciendo ¡detente!”. Esta forma de actuar de la cantante, delataría que, en palabras de la grafóloga: “tenía una mala relación con Belinda”.

Y añade: “Esa sonrisa deja de ser sonrisa para convertirse en un reflejo de estrés y de tensión”. Además, explicó que ante las señales de Ángela Aguilar, la intérprete de Ni Freud, ni tu mamá habría llegado a una conclusión:

(IG belindapop/nodal/angela_aguilar_)

“Parece que Belinda, en esta inteligencia y en esta intuición, pues ya sabía que Ángela Aguilar tenía intensiones con su novio de aquel entonces (Christian Nodal)”.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar de las críticas por andar con Christian Nodal?

Entre duros cuestionamientos y rumores de una boda, Ángela Aguilar se expresó a través de la revista Quién, donde negó suposiciones y además fijó una postura de cara a las críticas. Esto dijo: “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Además, declaró: “En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”.

Aunado a esto, la cantante pidió compresión por su relación y aseguró que las críticas son poco justificadas pues, en sus palabras, no han hecho nada malo. Así lo dijo: “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Aunque los cuestionamientos han sido fuertes, Nodal y Aguilar están gozando de un éxito arrollador. El joven cantante celebró recientemente su primer Auditorio Nacional, mientras que la hija de Pepe Aguilar estrenó canción y es cada vez más reconocida por su carrera, más allá de su apellido y de su familia, de la que no reniega.