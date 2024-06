Bandera LGBT+ en CDMX: ¿Por qué es importante exhibirla en edificios gubernamentales?

Marcha del Orgullo LGBTTTIQ en Ciudad de México, que tuvo como recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Junio 26, 2021. Foto: Karina Herández / Infobae

La bandera de la comunidad LGBT es un símbolo que a nivel mundial representa la lucha, resistencia y celebración de la diversidad sexual y de género, que desde hace décadas se exhibe en los edificios, monumentos y plazas emblemáticas de la Ciudad de México, principalmente durante junio al ser considerado el Mes del Orgullo.

No obstante, recientemente se viralizó un caso en el que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit (SNTI) arrancaron la bandera LGBT+ que estaba colgada en la fachada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), afirmando que no era por intolerancia a la diversidad sexual, sino por que lo consideraban un supuesto acto de publicidad.

No obstante, el acto fue criticado y condenado por colectivos LGBT+, que incluso algunos protestaron al día siguiente en la dependencia, así como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las autoridades del Infonavit, quienes posteriormente volvieron a colocar la bandera en el exterior del edificio.

Carlos Martínez informó que la bandera fue colocada nuevamente en la sede del organismo. (@carlosmartinezv)

¿Por qué es importante exhibir la bandera LGBT en los edificios del gobierno?

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) indicó que “en un contexto donde aún persisten actos de discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+, es fundamental que las instituciones y la ciudadanía promuevan un entorno de respeto y dignidad para todas las personas”, por lo que exhibir la bandera del orgullo representa un símbolo significativo hacia la erradicación de prejuicios y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Destacó que visibilizar la bandera del orgullo en los espacios públicos y privados de la ciudad “no solo es un acto de reconocimiento y respeto hacia la población LGBTIQ+, sino también una herramienta coadyuvante en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la igualdad”.

A esto se suma que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades a promover los derechos humanos, entre los que destaca el derecho a la igualdad y no discriminación, además de que la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) establece como principio rector la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos y, concretamente en el artículo 4.B.3., la obligación de promover los derechos humanos.

De igual forma, el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México obliga a la implementación de medidas de inclusión para los grupos de atención prioritaria, reconociendo en su inciso H a las poblaciones de la diversidad sexo-genérica y establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Foto archivo.EFE/ Kai Forsterling

Mientras que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPEDCM) establece que es obligación del Gobierno y demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la CPCM y en todas las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, estarán obligados a impulsar, promover, proteger, respetar y garantizar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación y que impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México; e impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no violencia y no discriminación en contra de las personas ,grupos y comunidades de atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos humanos.

En este sentido, la colocación de banderas en las fachadas, así como la iluminación de inmuebles públicos o monumentos, representa el cumplimiento de la obligación de visibilidad y reconocimiento, así como de solidaridad y apoyo. La presencia de la bandera muestra solidaridad con la comunidad LGBTIQ+ y el compromiso con la igualdad, la inclusión y los derechos humanos. Es un gesto simbólico para hacer notar que el gobierno está del lado de los derechos humanos y apoya a las personas en su lucha contra la discriminación y la violencia; además tiene un impacto significativo en la promoción de la justicia social.

Puntualizó que la visibilidad de la bandera en lugares prominentes puede empoderar a las personas LGBTIQ+ al ver su identidad reconocida y celebrada públicamente, lo que puede ser especialmente significativo en áreas donde han enfrentado históricamente opresión y marginalización.

La colocación de la bandera refleja el compromiso de una administración o un gobierno con los principios de derechos humanos y justicia social, indicando que se están tomando medidas activas para proteger y promover los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Las banderas del arcoíris, así como aquellas que representan a otras personas de la diversidad sexo-genérica, pueden ayudar a educar al público sobre la diversidad y los derechos LGBTIQ+. Al hacerlo, pueden fomentar un diálogo sobre la igualdad y reducir los prejuicios y la discriminación en la sociedad.

A menudo, las bandera se exhiben durante el Mes del Orgullo (junio) o en fechas significativas como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Lesbofobia y la Bifobia (17 de mayo).

Estas ocasiones celebran los logros y la historia de la comunidad LGBTIQ+, y promueven la lucha continua por la igualdad. Además, es importante que se adopten políticas específicas para fomentar la inclusión y eliminar la discriminación hacia la población LGBTIQ+, y la colocación de la bandera puede ser una parte visible de estas políticas, demostrando compromiso y acción concreta.