Dónde y cómo ver gratis la cuarta temporada de la aclamada serie “The Chosen”

"Los elegidos" (The Chosen) se podrá ver gratis en español vía streaming a partir del 9 de junio en México Foto: (Lionsgate)

Tras un exitoso lanzamiento en cines de Latinoamérica, ahora el público podrán ver online todos los capítulos de forma totalmente gratuita, subtitulados y doblados al español de la exitosa serie “Los Elegidos” (“The Chosen”).

Los ocho nuevos episodios de la serie creada por Dallas Jenkins llega finalmente en el streaming en México.

El aclamado drama histórico sobre la vida de Jesús de Nazaret vista desde los ojos de quienes le conocieron, vuelve a México con el estreno de su cuarta temporada, ahora en streaming y aplicación online, que tendrá lugar a lo largo de este mes de junio.

A partir del 9 de junio, cada domingo se estrenarán dos nuevos episodios en un Livestream en el canal de YouTube @thechosentvlatino, contando con invitados especiales y sorpresas para los espectadores. El Livestream estará disponible durante 48 horas y, después, estos nuevos episodios podrán visualizarse subtitulados y doblados EN ESPAÑOL en la aplicación The Chosen App.

Reinos enfrentados. Gobernantes rivales. Los enemigos de Jesús se acercan mientras sus seguidores luchan por mantenerse a la par, dejándole a él solo con la carga. Amenazados por la creciente influencia de Jesús, los líderes religiosos hacen lo impensable: aliarse con sus opresores romanos.

La cuarta temporada de la serie se estrenó en cines en febrero de 2024, ubicándose rápidamente dentro del Top 10 de audiencia en diferentes países de la región. En su primer fin de semana de estreno atrajo a más de 292 mil personas a las salas de cine, ansiosas por presenciar esta nueva temporada que promete ser aún más intensa y emotiva que las anteriores. Un éxito mayor al ser la primera vez que una serie puede verse en salas de cine de la región.

“La espera ha terminado. La respuesta de quienes vieron la cuarta temporada en el cine fue que esta es nuestra mejor temporada, así que estoy ansioso de poder ofrecer estos episodios de la forma más fácil posible”, confesó su creador, Dallas Jenkins.

Fechas sobre lanzamiento de capítulos streaming online

Episodios 1 y 2: Domingo 9 de junio

Episodios 3 y 4: Domingo 16 de junio

Episodios 5 y 6: Domingo 23 de junio

Episodios 7 y 8: Domingo 30 de junio

El enfoque que propone el director Dallas Jenkins es fresco y atractivo. Un Jesús que tiene sentido del humor, discípulos con dilemas cotidianos Foto: (Lionsgate)

Los seguidores pueden ponerse al día y revivir las 3 primeras temporadas en español en la aplicación de “The Chosen”, disponibles totalmente gratis para Android y iOS.

La trama de la temporada 4

Reinos en conflicto. Gobernantes enemigos. Los rivales de Jesús se acercan mientras sus seguidores luchan por mantenerse en pie, dejándolo a él solo con la carga. Amenazados por la creciente influencia del nazareno, los líderes religiosos hacen lo impensado: aliarse con sus opresores romanos. A medida que se siembra la semilla de la traición y la oposición al mensaje de Jesús se torna violenta, a él no le queda otra alternativa que exigir a sus seguidores que se levanten.

Creo que estamos comenzando a explorar temas de pérdida, duelo y dolor. Pero también esperanza. Esperanza en Jesús mientras guía a los discípulos a la conclusión inevitable de esta historia”, comparte Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesucristo, en una conversación con Infobae.

Aunque la historia central sea ampliamente conocida, el enfoque que propone el director Dallas Jenkins es fresco y atractivo. Un Jesús que tiene sentido del humor, discípulos con dilemas cotidianos. Son personajes que tienen particularidades y que transmiten emoción real. Debido a su impacto, Netflix añadió la primera temporada al catálogo en 2022 y, antes de finalizar 2023, incorporó las dos temporadas siguientes.

Los creadores de la serie han enfatizado que su intención no es agredir ni complacer a nadie, sino ofrecer una representación bíblica, histórica y culturalmente informada Foto: (Angel Studios)

The Chosen surgió como un proyecto de crowdfunding, al realizarse sin intervención de los grandes estudios de Hollywood. Su estrategia recaudó 10 millones de dólares para la primera temporada y sumó varios millones más para las entregas posteriores. Además, se financia con la producción de mercancía relacionada como camisetas, libros y DVDs.

A pesar de su popularidad, no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores han criticado las libertades creativas tomadas en la producción, cuestionando que ciertos elementos ficcionados no se alinean completamente con las narrativas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los creadores de la serie han enfatizado que su intención no es agredir ni complacer a nadie, sino ofrecer una representación bíblica, histórica y culturalmente informada. Para ello, recibe retroalimentación de diferentes perspectivas religiosas, incluyendo un rabino judío, un teólogo evangélico y un cardenal católico.

La serie es protagonizada por Jonathan Roumie Foto: (Angel Studios)

La serie protagonizada por Jonathan Roumie repasa el ministerio de Jesús a través de los ojos de las personas que interactuaron con él. La trama se teje en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, con referencias claras a eventos de los evangelios, pero además desarrolla contenido adicional en los vacíos que no son explícitos en el texto religioso. ¿Cómo fueron las vidas de los discipulos antes de encontrarse con el maestro de Galilea? ¿Cómo reaccionaban los líderes religiosos de la época? En la temporada uno, el relato se centra en los hermanos Pedro y Andres, en María Magdalena, Mateo y Nicodemo. Para la segunda entrega, el hijo de José y María se desplaza a territorios próximos como Samaria, Siria y Judea, haciendo milagros y ganando más seguidores.

Por otro lado, en la tercera temporada se retrata el regreso a Capernaum, cuando la popularidad de Jesús parece amenazar los intereses de otros grupos sociales y políticos de la época. La cuarta entrega de The Chosen, presentará los incidentes que rodearon su viaje y llegada a Jerusalén.