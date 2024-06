Tiktoker confirma que las mujeres rusas sí luchan por los hombres casados: “Geraldine Bazán tenía razón sobre Irina Baeva”

La Tiktoker señaló que las rusas ven cómo señal de victoria que logren conquistar al hombre que quieren sin importar que estén casados. (TikTok @xenia.reina.mx)

La influencer de TikTok, Xenia Reyna, ha generado un intenso debate en las redes sociales al abordar temas relacionados con las relaciones entre mujeres rusas y mexicanas, desatando opiniones encontradas entre sus seguidores.

En uno de sus videos, Reyna afirmó que las mujeres rusas sienten envidia hacia las latinoamericanas, especialmente las mexicanas, por la calidad de hombres que tienen a su alcance.

Según ella, en Rusia la mayoría de los hombres tienen diversos vicios, incluyendo alcoholismo, tabaquismo y una falta de educación universitaria.

“Las mujeres rusas le tienen envidia a las mujeres latinoamericanas, especialmente a las mexicanas por los hombres que tienen alcance, ya que en Rusia la mayoría de los hombres tienen muchos vicios, entre ellos, alcoholismo, tabaquismo y sexo. A destacar también que no tienen una carrera universitaria”.

Sin embargo, en otra publicación, Reyna utilizó como ejemplo el caso de la actriz Irina Baeva para argumentar cómo las mujeres rusas pueden estar obsesionadas con los hombres mexicanos y latinoamericanos, llegando incluso a competir por su atención.

“Irina Baeva es un claro ejemplo sobre cómo las mujeres rusas se obsesionan por los hombres mexicanos. Es una actriz de telenovelas mexicanas de origen ruso. Ella se enamoró tanto de su compañero de trabajo Gabriel Soto con la novela Vino el Amor y así empezó a mandar indirectas a su entonces esposa Geraldine Bazán”.

Foto: Instagram/@irinabaeva

Reyna señaló que, según su percepción, en la cultura rusa es común que las mujeres vean como un logro el separar a un hombre de su pareja, aunque ella misma discrepa con esta visión: “Es algo normal en Rusia cuando un hombre se percibe como un premio y las mujeres tenemos que luchar por él, y la que se quede con ese infiel según gana; sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que si un hombre que pudo engañar a su esposa contigo, entonces tú perdiste y no la esposa”.

El escándalo entre ellos se desató hace más de dos años (Instagram)

La tiktoker también respaldó las afirmaciones de Geraldine Bazán, quien previamente había expresado cómo Irina Baeva provocaba y alardeaba de haber conquistado a Gabriel Soto, a pesar de estar casado con Bazán. Este respaldo se basó en una publicación eliminada de Instagram de Baeva.

Geraldine Bazán presumió aquella polémica historia de Instagram que le dedicó Irina Baeva a ella. (TikTok @xenia.reina.mx)

“Yo cuando vi esa frase me pregunte: ‘a qué se refería Irina’ y ni me imaginaba que la advertencia era para la esposa en ese entonces de Gabriel Soto. Al final, Irina no ganó nada con eso porque Gabriel Soto no se quiere casar con ella y menos querer tener hijos. ¿En sus países es normal pelear por los hombres?”.

Xenia Reyna destaca el caso de la actriz Irina Baeva para ilustrar la fijación de las mujeres rusas por los hombres mexicanos y cómo esto afecta relaciones Crédito: TikTok / Xenia Reyna

Las opiniones sobre las declaraciones de Xenia Reyna han sido variadas, generando un intenso intercambio de opiniones en las redes sociales sobre las relaciones interculturales y los estereotipos de género.