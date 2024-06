Ella será la nueva alcaldesa de Manzanillo, la joya de los precursores químicos para el CJNG y Cártel de Sinaloa

Rosi Bayardo Facebook

Después de las elecciones del 2 de junio, de los 10 municipios de Colima, Morena y sus aliados aventajan en cinco, según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PRE), incluido Manzanillo, región donde se encuentra uno de los puertos más importantes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El PREP da la ventaja en Manzanillo a Rosa María “Rosy” Bayardo Cabrera, candidata de la coalición Morena, PVEM y PT, quien hasta el corte del 4 de junio suma 38 mil 847, equivalente al 52.5 por ciento del total de los votos.

La próxima alcaldesa de Manzanillo -a decir de la actual presidenta municipal, Griselda Martínez- fue impulsada por la propia gobernadora Indira Vizcaíno Silva, a pesar de que en 2021, cuando compitió por el mismo cargo, se le vinculó con grupos empresariales presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.

En una entrevista con el periodista Ricardo Ravelo, la alcaldesa de Manzanillo le aseguró que la gobernadora y su padre la invitaron a cenar con el empresario Rubén Álamo Zauzo; entre los tres le informaron que “la buena” para competirle al PRI y al PAN la elección era Rosy Bayardo; le informaron que la oposición estaba “metiéndole” 35 millones a la campaña de su candidato “¿Cuánto ocupas tú?”.

Según la alcaldesa, al no recibir el dinero del empresario también inició una batalla entre la gobernadora y la candidata de MC, Martha María Zepeda del Toro, a quien intentaron frenar con una investigación en su contra por falsificación de documentos y que al final de la jornada electoral del 2 de junio sólo consiguió 12 mil 962 votos (datos del PREP).

Respecto a Rubén Álamo Zauzo, la alcaldesa y datos de la Secretaría de Marina -refiere Ricardo Ravelo- lo señalan como un empresario de la construcción y una pieza clave en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en Colima; en respuesta, Álamo Zauzo amenazó con demandar a la alcaldesa por calumniarlo sin prueba alguna debido a sus “intereses políticos”.

Rutas de precursores químicos

Manzanillo y los precursores químicos

La cercanía de Rosi Bayardo con la gobernadora de Colima se dio después de perder las elecciones de 2021 frente a Griselda Martínez; tras esa derrota, quien será la próxima alcaldesa de Manzanillo ocupó una curul en la Cámara de Diputados federal, cargo del cual se separó tiempo después para incorporarse al gabinete de Indira Vizcaíno, primero como Secretaría de Economía y luego al frente del DIF. Ahora como presidenta municipal deberá gobernar en un terreno en disputa entre el narco.

En un informe de InsightCrime publicado en febrero de este año, se da cuenta del arresto (septiembre de 2021) de Javier Algredo Vázquez, un empresario acusado de suministrar precursores químicos al CJNG a través de los puertos de Veracruz y Manzanillo.

Junto a su hermano Carlos, Javier tenía los documentos necesarios para comprobar sus actividades lícitas en la compra-venta de químicos; aunque no está claro si sabía que a quien se los vendía eran miembros de grupos criminales. Cuales fueran las razones, las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron y lo vincularon con una red de venta de precursores químicos que operaba con rutas de China, Turquía, India y Alemania a México.

Según datos de la DEA, a través de la empresa Pro Chemie New York Inc, los hermanos Algredo hicieron llegar al CJNG más de 300 toneladas de ácido oxálico por los puertos de Veracruz y Manzanillo; una sustancia que no es ilegal y está regulada por las leyes mexicanas, pero que al mezclarla con otros precursores, se pueden fabricar diversas drogas sintéticas.

El portal Logistics World considera a Manzanillo como el puerto más importante de México para el comercio con Asia, debido a sus 22 terminales en las que manejan más de un millón de contenedores al año, tanto de importación como de exportación de granos, minerales, petróleo crudo y productos químicos.

De ahí el interés del CJNG y del Cártel de Sinaloa en controlar sus operaciones. De momento sabemos que Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro” (yerno de El Mencho), en uno de los principales operadores del CJNG en Manzanillo; mientras que del Cártel de Sinaloa se sabe de las operaciones de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax”.