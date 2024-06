Cuándo rinde protesta Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México

La candidata de Morena, PT y PVEM se mantuvo como puntero en las encuestas durante toda la campaña. Foto: IG/claudia_shein

Por primera vez en la historia, una mujer será presidenta de México. Se trata de Claudia Sheinbaum Pardo, quien contendió por la alianza Sigamos Haciendo Historia será quien suceda a Andrés Manuel López Obrador tras haberse impuesto en la elección de este domingo 2 de junio.

De acuerdo con la Consejera Presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, Claudia Sheinbaum es la virtual ganadora de la elección presidencial de 2024.

Y es que las estadísticas cerraron a su favor con más del 58% del conteo rápido. Mientras que Xóchitl Gálvez registró 28.6% y Jorge Álvarez Máynez 10.8%.

¿Cuándo rendirá protesta la primera presidenta de México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya felicitó a la ganadora de la contienda más importante en la historia de México y aseguró que pondrá todo de su parte para que la transición se desarrolle en paz. Los otros dos candidatos presidenciales también salieron a reconocer que las tendencias no les favorecieron y enviaron su felicitación a la próxima presidenta de México.

El sexenio de AMLO concluye el próximo lunes 30 de septiembre por lo que Claudia Sheinbaum Pardo deberá rendir protesta como la mandataria número 66 de nuestra nación el martes 1 de octubre ante el nuevo Congreso de la Unión, el cual iniciará sesiones el 1 de septiembre.

Es importante hacer una precisión sobre las fechas, ya que históricamente la toma de protesta presidencial era el 1 de diciembre, sin embargo, a partir de este sexenio, será en octubre debido a una reforma constitucional que se aprobó en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Claudia Sheinbaum ganó en las elecciones del 2 de junio. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Por qué ya no será el 1 de diciembre?

Y es que en 2014 el priista promulgó una extensa Reforma Político-Electoral que consideraba era crucial para la consolidación de la democracia en nuestro país, por lo que se adelantaría al 1 de octubre la toma de protesta del nuevo presidente. Si bien estas modificaciones a la Constitución fueron aprobadas hace 10 años, como Peña ya estaba en funciones, se determinó que debían hacerse efectivas a partir del gobierno siguiente y así sucesivamente. Esto, con el objetivo de que el periodo de transición fuera menor entre la jornada electoral y la toma de protesta, además de que el cambio ayudaría a que el nuevo mandatario pueda presentar con tiempo su propuesta de Presupuesto para el año siguiente.

“Yo termino mi mandato, que por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el Creador, el pueblo, es hasta ese día nada más y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política”, dijo AMLO justo a la mitad de su sexenio.

Por ley, el día del cambio de gobierno será de descanso obligatorio y significará el punto de partida para la reconfiguración simbólica de la importancia del cambio de gobierno federal en nuestro país. Claudia Sheinbaum Pardo gobernará México del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030, año en que se celebren las próximas elecciones presidenciales.