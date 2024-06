Entregan cuerpo de ‘El Cheyo Ántrax’ a sus familiares; revelan motivo de su retención en el Semefo

Eliseo Imperial Castro fue atacado a balazos en Culiacán Crédito: X/@diaz_plon

A casi tres días de su asesinato, autoridades del estado de Sinaloa entregaron el cuerpo de Eliseo Imperial Castro, alias ‘El Cheyo Ántrax’, a sus familiares.

De acuerdo con reportes difundidos por Ríodoce y Los Noticieristas, los restos del exlíder del Cártel de Sinaloa fueron liberados del Servicio Médico Forense (Semefo) luego de que se corroborara su identidad.

Por medio de una entrevista con el medio Línea Directa, la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada, explicó que el cuerpo de ‘El Cheyo Ántrax’ estuvo bajo resguardo del personal forense más tiempo de lo anticipado debido a que esperaban una respuesta por parte de autoridades consulares.

“Hasta el día de ayer no lo habíamos entregado porque quisimos cerciorarnos por parte de nosotros si en el consulado había alguna diligencia que hacer y a altas horas de la noche no nos habían contestado, entonces a este momento yo creo que no se ha entregado el cuerpo”, señaló la fiscal durante la mañana del 2 de junio.

Fue poco después que al Semefo se trasladaron elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA) para realizar algunas pruebas de ADN y confirmaron que el occiso era Imperial Castro.

'El Cheyo Ántrax' operaba en favor de su tío, Ismael 'El Mayo' Zambada. (Departamento del Tesoro de EEUU)

En su conversación con el medio local, Quiñonez Estrada ratificó que a las instalaciones periciales llegó una corona de flores que habría sido enviada por Ricardo Aréchiga Gamboa, quien por sus apellidos podría ser familiar del fallecido José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias ‘El Chino Ántrax’.

Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos refieren que ‘El Cheyo Ántrax’ nació el 17 de enero de 1984 en Culiacán, Sinaloa y formaba parte de la red criminal liderada por su tío, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

A Imperial Castro se le ubicaba como un cabecilla de alto rango del brazo armado de Los Ántrax, creado en 2008 por ‘El Chino Ántrax’ para resguardar al ‘Mayo’ y su familia.

De igual manera, ‘El Cheyo Ántrax’ contaba con fue acusado en septiembre de 2016 por el Departamento del Tesoro de estar involucrado en múltiples delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana, así como lavado de dinero.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista negra por “brindar apoyo material y prestar servicios” a la organización comandada por ‘El Mayo’. La acusación emanada de la Corte del Distrito Sur de California lo identificaba como un jefe criminal con influencia en Sinaloa y en Tijuana, Baja California.

‘El Cheyo Ántrax’ fue acribillado la tarde del jueves 30 de mayo cuando circulaba por la Carretera Federal 15, cerca del panteón Jardines del Humaya, a la salida de Culiacán. El ataque ocurrió poco después de las 14:00 horas y su cuerpo fue ubicado al interior de la camioneta Chevrolet Colorado color blanco en la que se desplazaba.