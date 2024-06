Ceci Flores acude a Fiscalía de CDMX por supuesta manipulación de retos en Iztapalapa: “no me quieren recibir”

Ceci Flores acudió a las instalaciones de la Fiscalía de CDMX. Captura de pantalla

Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara López, no la quiso atender cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público, luego de que la acusara de manipular los restos humanos encontrados en una fosa clandestina en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana el pasado 30 de mayo.

“Como lo habíamos prometido, nos encontramos en la Fiscalía de la Ciudad de México, ya tenemos casi media hora. Nos comentan de parte del fiscal que no nos pueden atender, que nos puede atender otra persona. El problema es que él (Ulises Lara) habló mal de mí, él dijo que yo tengo una denuncia, que tengo problemas”, dijo Ceci Flores en la grabación que compartió en su cuenta X.

“Es él el que me tiene que dar la cara, yo no tengo nada que platicar con otra persona, porque no es la persona que se puso enfrente de una cámara ha hablar mal de mi, así que para que vean que yo sí cumplo mi palabra, para que vean que yo no me escondo, yo vengo y doy la cara. Vengo y me presento y él no me quiere recibir”, sentenció la madre buscadora.

La noche del 31 de mayo, Ulises Lara dio un mensaje a medios sobre la investigación con relación al hallazgo de restos óseos en un paraje ubicado en inmediaciones del Cerro de las Tres Cruces, en la alcaldía Iztapalapa.

Vine a la @FiscaliaCDMX pero no me recibió el titular, quien señaló que había cometido errores cuando encontraba a hijos desaparecidos. Sin duda hablar de frente nos conviene a todos. Sólo hoy le pido a la vida que a quienes encontramos regresen a casa.. Alguien no los olvidó pic.twitter.com/UjGhLDyvLf — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 2, 2024

Señaló que una vez que se conoció de la denuncia en redes sociales, “en lugar de que el hallazgo fuera notificado de inmediato a las autoridades para resguardar el lugar de los hechos y no alterar la escena, se violaron todos los protocolos antes de que arribara el primer respondiente”.

“Esto significa que los indicios fueron manipulados, alterados y después abandonados sin que se preservara el lugar hasta la llegada de la Policía o del personal de esta Fiscalía”, afirmó el también coordinador general de investigación territorial.

Señaló que “es imperativo referir que la manipulación de los restos altera totalmente la cadena de custodia, además de que violenta la dignidad y respeto de las personas que buscan a sus familiares, algunas de ellas que ya han mostrado su molestia por esta situación”.

Por ello, Ceci Flores anunció desde el viernes por la noche que acudiría este sábado a “entregarse” a la Fiscalía capitalina ante los señalamientos de Lara López.

Si fue delito buscar y encontrar a mis hijos, los de todos, mañana voy a entregarme a la @FiscaliaCDMX. Gracias por aceptar que son restos de humanos; pero no menosprecien ni ataquen el trabajo que hicimos por ustedes. Hagamos equipo, sólo déjenos trabajar, Nosotras lo hacemos pic.twitter.com/0KefUi9DrR — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 1, 2024

“Hicimos el trabajo que a ustedes les corresponde. Con el único fin de regresar personas a sus casas”, afirmó Flores. “Deberían estar enojadas con ustedes como autoridad que hicimos su trabajo, y con las personas que los desaparecieron”.

Por otro lado, la coordinadora general de investigación forense y servicios periciales, de la Fiscalía de CDMX, Seberina Ortega López, dijo que hasta el momento se han ubicado tres puntos de interés en la zona donde se localizaron restos óseos humanos que estaban a pie de tierra y algunos semienterrados a una profundidad de menos de medio metro, “los cuales por su ubicación, no guardan una relación anatómica entre sí”.

“No podríamos hablar de una persona que haya sido enterrada, sino que podría tratarse de restos por separado que se encontraron amontonados y revueltos. Dichos restos óseos tienen características áridas, porosas, de diferente coloración, deshidratadas, carecen de partes blandas y son frágiles lo que nos llevaría a señalar que no son recientes, uno de ellos presenta un corte nítido, con características similares a las que se utilizan en los estudios de necropsia y otro fragmento presenta un barnizado en su superficie”, apuntó la funcionaria.