Christian Nodal reveló el doloroso proceso al que se sometió para eliminar los tatuajes de su rostro

El cantante mexicano confesó que tras las sesiones, la curación es sumamente dolorosa. (Facebook Christian Nodal)

Desde hace algunos meses Christian Nodal, se mostró en redes sociales y en eventos públicos con un cambio de imagen muy notorio. Ya que el famoso cantante decidió eliminar los tatuajes de su rostro, sin embargo, fue hasta la reciente entrevista con Luz García para el programa Noche de luz, que el cantante mexicano reveló cómo fue este procedimiento.

Nodal acudió con profesionales que aplicaron un método específico para extraer la tinta de la dermis. El proceso de remoción, según explicó el intérprete de “Adiós Amor”, involucra tecnologías láser avanzadas, consideradas entre las más eficaces y menos invasivas para eliminar marcas permanentes en la piel.

El compositor comenzó explicando que la razón por la que quiso eliminar varios de los tatuajes que tiene, fue por su pequeña hija, Inti.

“Duele mucho. Yo no soy tan disciplinado de cuidados y cremitas. Yo ya tengo 3 sesiones pero se hacen una llagas muy dolorosas, en la piel se hacen bolas, bolsitas de agua... Como si te quemaras”, dijo.

Christian Nodal comenzó a borrar sus tatuajes faciales. (Christian Nodal)

“Yo uso sombreros y el sudor, las luces del escenario. No tengo tiempo para la sanación. Con el tiempo se me han ido borrando un poco más”.

A lo largo de su carrera, Christian Nodal se ha destacado no solo por su talento musical sino también por su imagen, donde sus tatuajes faciales han jugado un papel importante. Por lo que el intérprete de “Botella tras botella”, confesó por qué se tatuó la cara y demás partes del cuerpo.

“Yo lo hice mucho por rebeldía. Me encantaban los tatuajes y yo sentía que me querían encasillar. Yo quería no gustarle a la gente para nada más gustarle por mi música (...) En México tenían esta cuestión de que el regional tiene una estética. Había tantas cosas impuestas que yo decía, quiero romper todo eso para que llegue gente de otra generación y entienda que ellos puedan vestirse, ser quiénes quieran”.

Asimismo, señaló que varios de los diseños permanentes que aún lleva plasmados en la piel tienen un significado especial. “Forajido es un tatuaje que nunca se me va a ir, es como una ley de vida. Hay tatuajes que si tienen mucho significado, hay otros que no. Pero visualmente quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara”, comentó.

El cantante explicó por qué fue que decidió tatuarse la cara. (Christian Nodal)

La eliminación de tatuajes generalmente se realiza mediante el uso de láseres que descomponen las partículas de tinta en el cuerpo, permitiendo que el sistema inmunológico las elimine. Los colores de la tinta determinan el tipo de láser necesario, ya que diferentes colores absorben diferentes longitudes de onda de luz.

El número de sesiones necesarias para eliminar un tatuaje varía dependiendo de varios factores, incluyendo el tamaño del tatuaje, la ubicación, la edad del tatuaje, los colores de la tinta y la profundidad de la tinta en la piel. Generalmente, se requieren múltiples sesiones para resultados óptimos, con intervalos de varias semanas entre cada sesión para permitir la curación de la piel.