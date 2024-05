Xavi cantó famosa canción de Luis Miguel durante concierto y así reaccionaron en redes sociales

Xavi cantó famosa canción de Luis Miguel en concierto Crèditos: (@xaviiiofficiall) y Cuartoscuro

Xavi es uno de los cantantes que han ganado mayor popularidad en la escena de los corridos tumbados con éxitos como La diabla y La víctima, temas que lo han llevado a darse a conocer, pero recientemente se viralizó después de cantar una de las canciones más famosas de Luis Miguel.

Fue por medio de la red social TikTok que se compartió que el cantante decidió versionar una de las canciones más emblemáticas de la década de los ochenta y que llevó a la fama a más ni menos que al Sol de México.

La canción que Xavi decidió interpretar en pleno concierto fue Ahora te puedes marchar, canción que en su momento catapultó a Luis Miguel a la fama.

Es importante mencionar que la canción que versionó el joven cantante es del género pop, mientras que él se dedica a los corridos tumbados, por lo que el resultado fue que el tema sonó un tanto más lento, por lo que en redes sociales de inmediato reaccionaron a la manera de homenajear este éxito.

Al ritmo de trompetas y un contrabajo, Xavi cantó con su particular manera de darle sentimiento a las canciones el pegajoso éxito de Luis Miguel y a pesar de que sonaba diferente a la original, los asistentes no perdieron la oportunidad para cantar el nuevo estilo del tema.

Redes sociales reaccionan a interpretación de Xavi

A pesar de que el joven cantante ha ganado gran popularidad por sus corridos tumbados, muchas personas no tomaron con gusto que haya querido homenajear al Luis Miguel, por lo que usuarios lanzaron comentarios negativos.

Algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el cover que cantó Xavi fueron: “se muere Luis Miguel si escucha la canción”, “el mejor descompositor”, “las canciones de Luis Miguel son intocables” y “vas con nada, bro”.

Sin embargo, a pesar de los comentarios negativos que los usuarios publicaron, también hubo quienes disfrutaron de la canción en versión corrido tumbado, pues declararon: “tiene el talento en la sangre”, “lo que México necesita”, “la verdad suena bien”, “todos queremos a Xavi” y “así si escucho Luis Miguel”.

¿De dónde nace la canción “Ahora te puedes marchar”?

Ahora te puedes marchar es una canción popularizada en Latinoamérica por el cantante mexicano Luis Miguel. La versión de Luis Miguel fue lanzada en 1987 como parte de su álbum “Soy como quiero ser”. La canción es un cover en español del tema I Only Want to Be with You, originalmente interpretada por Dusty Springfield en 1963.

La adaptación al español y el estilo único de Luis Miguel le dieron un nuevo aire a la canción, convirtiéndola en un éxito rotundo. Ahora te puedes marchar alcanzó los primeros puestos en las listas de éxitos en varios países de Latinoamérica y se ha convertido en uno de los clásicos más representativos del repertorio de Luis Miguel. La canción se caracteriza por su ritmo pegajoso y por ser una pieza clave en el género del pop latino de los años 80, manteniéndose popular a lo largo de los años.