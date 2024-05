Extranjero evidencia a carteristas en la Calle Madero del Centro Histórico

El hombre puso a prueba a las carteristas, colocando un gps en la cartera que esperaba le robaran Crédito: Tiktok @gatita_flores503

La inseguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México pareciera ser imparable, ya que, si no es a punta de pistola, es bien conocido por los locales que se debe estar atento a las pertenencias de uno para que no caigan en manos de carteristas profesionales, sin embargo, muchas veces los extranjeros se confían en este aspecto y terminan “bolseados”.

Un extranjero evidenció a través de Tiktok el modus operandi de un grupo de mujeres carteristas que, al parecer, operan en la calle Madero del Centro Histórico, una de las más transitadas de la zona. En una serie de 8 videos cortos, este creador de contenido muestra cómo es que el grupo de tres se dedica a despojar de sus pertenencias a las personas.

El joven, de origen extranjero, señala que estuvo observando cómo actuaban las mujeres y, preparado, se lanza a tratar de ser su víctima: En una cartera llena de dinero, le coloca un GPS y la pone en una cangurera que se cuelga en la espalda.

En el video se puede notar como las mujeres se triangulan para extraer las pertenencias del joven, quien señala asombrado que en realidad nunca sintió nada, aunque sabía que lo estaban asaltando. Pasada una hora decide ir a buscar a las mujeres, a las que se encuentra en una banca de la Alameda.

El hombre puso a prueba a las carteristas, colocando un gps en la cartera que esperaba le robaran Crédito: Tiktok @gatita_flores503

Al confrontarlas, y explicarles que sabe que son ellas porque le puso un localizador a su cartera, las mujeres niegan saber algo al respecto, pero al cabo de un rato argumentan que los atracos los realizan porque “tienen necesidad”, ya que no consiguen un buen trabajo; una hace referencia a que tiene un hijo que cuidar.

El joven trata de razonar con ellas, explicándoles que lo que hacen no es correcto. Las mujeres le entregan la cartera (con el dinero intacto) y él les hace prometer que ya no se dedicarán a eso, antes de obsequiarles el dinero.

Usuarios le piden al creador de contenido llamar a la policía

En los comentarios de cada uno de los videos, los usuarios de la red social le dicen al joven extranjero que no sólo debe exhibirlas, sino que debe llamar a las autoridades para que sean arrestadas. Personas de toda Latinoamérica comienzan a llamar “huevonas” a las mujeres en dichos comentarios, argumentando que no encontrar trabajo no es pretexto para robarle a la gente.

Cuando el chico les da el dinero, los seguidores de la historia muestran rechazo a la acción, al señalar que lo que hizo fue “premiarlas” por lo que hace, asegurando que nunca van a cambiar y que nunca van a dejar de delinquir.

Durante la primera mitad del año pasado se documentaron mil 549 robos con violencia en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Colprensa

Durante el año 2023 las autoridades de la Ciudad de México reportaron un total de 74 mil 960 carpetas de investigación por el delito de robo (en todas sus modalidades), sin embargo, son dos las alcaldías que concentran la mayor cantidad de hurtos cometidos con violencia.

Desde robo a casa habitación, transeúnte, transportista, de autopartes y de vehículo automotor, las cifras compartidas por el Gobierno de la Ciudad de México hasta el primer semestre de 2023 daban cuenta de Iztapalapa y Gustavo A. Madero (GAM), como las demarcaciones donde se cometieron el 40 por ciento de los robos con violencia.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio del año pasado se documentaron mil 549 robos con violencia en la alcaldía Iztapalapa (20.3 % del total), seguido por la GAM con 863 carpetas de investigación.

A la lista negra se suman Cuauhtémoc (772) , Venustiano Carranza (625) y Álvaro Obregón (501); en cuanto a robo de autos (general) Iztapalapa y GAM vuelven a la cabeza con 604 y 360 denuncias respectivamente, aunque se suman Coyoacán (265), Tlalpan (202), Benito Juárez (185) y Cuauhtémoc (162).