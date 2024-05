Claudia Sheinbaum desmiente haber dicho que AMLO llegó a la presidencia por ambición personal

La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, aclaró qué quiso decir en su discurso Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

Luego de la confusión que causó su discurso en Baja California Sur, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, aclaró que nunca quiso dar a entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la presidencia por ambición personal e indicó que, por el contrario, está segura de que el mandatario federal transformó a México.

“Me andan corrigiendo por aquí, por si hay alguna confusión, por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal, sino llegamos a transformar a nuestra patria. Si hay alguna cosa que se haya entidido de manera distinta, por supuesto que el presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria y nosotros vamos a llegar también transformar nuestra nación”, señaló este 10 de mayo.

La aclaración de la aspirante a la presidencia llegó al final del evento, antes de que fuera objeto de críticas por parte de la oposición, tal como lo señaló en redes sociales.

“Al terminar mi discurso en Baja California Sur, una compañera me comentó que podría malinterpretarse una frase. Por ello aclaré al final”,explicó en su cuenta en la red social X.

La candidata hizo una aclaración para evitar confusión Crédito: X/@ Claudiashein

Sus palabras fueron respaldadas por Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien pidió un alto a las reacciones que causó el discurso.

“Cálmense, aquí está la aclaración. Nosotros volveremos a llegar a la presidencia de la mano del pueblo y siguiendo los principios que nos enseñó nuestro máximo referente: no mentir, no robar y no traicionar”, mencionó.

Sumado a ello, el líder de Morena aseveró que son los militantes de Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) son los ambiciosos.

“El #PRIAN se irá al basurero de la historia como los vulgares ambiciosos que son. ¡No somos iguales!”, publicó en redes sociales.

¿Cuál fue la frase de Claudia Sheinbaum que causó confusión?

Durante su mitin en Baja California Sur, Sheinbaum quiso hacer referencia a lo dicho por López Obrador, quien en más de una ocasión ha afirmado que no buscó ser presidente por ambición personal. Sin embargo, sus elección de palabras causó confusión.

Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo al proyecto de López Obrador Europa Press/Contacto/Luis E Salgado

“Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal, nosotros llegamos a hacer justicia, a que haya bienestar para el pueblo de México”, dijo.

Opositores al gobierno de Morena aprovecharon el malentendido para lanzarse en contra del mandatario nacional, entre ellos Kenia López Rabadán, Jefa de Oficina de Xóchitl Gálvez. La también senadora por el PAN compartió el video del discurso de Sheinbaum y aseguró que López Obrador “es un ambicioso vulgar”.

Xóchitl Gálvez se sumó a las críticas y aseguró que su contrincante fue traicionada por su subconsciente. Además, aprovechó la situación para pedir a la ciudadanía votar por ella.

“A la candidata de las mentiras la traicionó el subconsciente y por fin reconoció que solo los mueve la ambición personal. Este 2 de junio vota para botarlos”, expuso.

Claudia Sheinbaum reafirma compromisos en Baja California Sur

Dejando de lado el malentendido, Sheinbaum reiteró sus compromisos con la población de Baja California Sur, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

A su paso por la entidad, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se comprometió a iniciar el programa de vivienda, obras de movilidad, construir la presa “El Novillo” (La Palma) y el hospital en Los Cabos.