“Pobres mediocres”: Lucero EXPLOTA contra Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por ataques a Lucero Mijares

Lucero reaccionó a las burlas hechas por Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres a Lucero Mijares. Fotos: @eduardovidegaray, @luceromexico, Instagram

Lucero ha dejado a un lado la diplomacia con la que se ha manejado a lo largo de casi toda su trayectoria profesional para hacer una férrea defensa de su hija, Lucero Mijares, quien en días pasados fue blanco de burlas de parte de los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Ribera Torres y José Ramón San Cristóbal.

Juego de Voces ha sido un programa de contraste para la hija de la ‘Novia de México’ y Manuel Mijares. Por una parte, le ha permitido convencer a aquellos que dudaban de su talento, pero también la ha puesto bajo los reflectores de emisiones televisivas que, hasta hace unas semanas, no la tenían en el radar.

En una reciente emisión de ¡Qué importa!, programa de Imagen Televisión que conducen Videgaray, Torres y San Cristóbal, Lucero Mijares fue blanco de chistes que levantaron ámpula en redes sociales, donde los conductores fueron criticados por opinar sobre el cuerpo de la cantante.

En una reciente emisión de ¡Qué importa!, programa de Imagen Televisión que conducen Videgaray, Torres y San Cristóbal, Lucero Mijares fue blanco de chistes sobre su aspecto físico. (Instagram: @eduardovidegaray // @luceritomijares)

Esto dijeron Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres sobre Lucero Mijares

¡Qué importa! es un programa de entretenimiento donde sus tres conductores estelares abordan temas de política, espectáculos y noticias virales, pero con una alta dosis de humor negro. En una reciente emisión, los presentadores rescataron una antigua entrevista de Lucero, donde la intérprete habla de su deseo porque su segundo hijo sea varón y se parezca a ella.

“Sorprendentes declaraciones, pero más sorprendente es lo mal que envejeció este video. Miren, es el hijo, es la hija que tuvo Mijares con Mijares”, comentó Videgaray tras presentar el clip.

“¿Cuál es Mijares y cuál es su hija? Si no fuera por el afro, casi no sabemos. Se parece a Mijares, pero canta como Lucero. Dios quita y Dios quita otra vez. No es cierto, Lucerito, no es cierto”, continuó Sofía Rivera.

“Lucero, tranquila, eso pasa cuando los soldados del amor de Manuel nadan muy rápido y ganan la guerra genética contra tus genes, así sucede”, dijo José Ramón San Cristóbal, ‘El Estaca’.

Sin mencionar sus nombres, Lucero llamó "mediocres" a quienes critican a su hija. Foto: X

Lucero explota por críticas a físico de su hija

Usuarios de redes sociales no tardaron a reaccionar al segmento del programa. En X, antes Twitter, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres fueron criticados por burlarse de la apariencia de Lucero Mijares.

Aunque el tema escaló y posicionó a su hija como tema de conversación en la red social, Lucero se había mantenido al margen de la polémica, hasta hace unas horas, que sacó las garras por su hija.

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, escribió al retuitear un video de su hija.

Su mensaje hizo eco en X y tuvo el respaldo tanto de seguidores como de celebridades. Tal es el caso de la actriz Claudia Ramírez, quien destacó la madurez que tiene Lucero Mijares pese a su corta edad: “Una mujer con gran inteligencia emocional es una persona que saldrá adelante siempre, ella la tiene. Ella sí canta bien y hay que reconocer cuando otros nomás no cantan bien. Es fuerte, auténtica y liviana”.

El comentario de Claudia Ramírez fue uno de cientos de tuits que la publicación ha generado a solo unas horas de la publicación de Lucero, quien sigue retuitendo entrevistas que ha dado su hija en respuesta a los comentarios hechos por Eduardo, Sofía Rivera Torres y ‘El Estaca’.