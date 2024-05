Lucerito Mijares reacciona a críticas de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera: “No me afecta”

Hasta el momento ni la pareja ni 'El Estaca' se han pronunciado al respecto. (Instagram: @eduardovidegaray // @luceritomijares)

Lucero Mijares Hogaza, mejor conocida como Lucerito o ‘La princesa de México’, reaccionó a los ácidos comentarios que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y José Ramón San Cristóbal ‘El Estaca’ lanzaron en su contra en una transmisión en vivo del programa ‘¡Qué importa!’.

Fue en un encuentro con medios donde inevitablemente fue cuestionada al respecto y su respuesta fue de completa indiferencia.

“Me da muy igual, no me enteré de mucho pero vi a mucha gente comentando cosas lindas, lo cual agradezco muchísimo y pues cada quien, si quieren comentar algo bueno o malo, no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, comenzó.

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se casaron en 2020.

De esta manera, Lucerito Mijares dejó entrever que los ataques que recibió por parte de los conductores por su apariencia física no le afectan, así como las críticas negativas que tanto ella como otros artistas suelen recibir en sus redes sociales.

No obstante, también recalcó que su postura al respecto podría cambiar si los ataques son en contra de su madre, Lucero, u otras mujeres de su círculo cercano: “Afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares, creo que ahí sí les puedo quemar el bosque”.

Finalmente, aseguró que sus padres la han apoyado en esta situación y de alguna manera han intentado restarle importancia en todos los sentidos:

“Me demuestran su apoyo al 100 por ciento, pero también lo tomaron... la verdad es que no le queremos dar importancia a esto, porque es gente que... lo comentamos entre familia, pero la verdad nos dio muy igual. Allá ellos, yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea, normal, todo tendrá que ser normal”, concluyó.

Eduardo Videgaray lanzó una referencia a un icónico tema de Mijares: “Bella, confusamente bello”.(Foto: captura de pantalla/YouTube)

¿Qué dijeron Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y El Estaca sobre la apariencia de Lucerito?

Los conductores retomaron una entrevista donde Lucerito Mijares comentó que varias personas la han confundido con un hombre, algo que no le afecta en lo absoluto.

Entonces, ‘El Estaca’ comentó: “Que bueno que te de risa, te confunden con hombre pero no dijiste con cual, con el hombre araña, con el hombre lobo, con Paco Memo”.

“Para nada parece hombre”, continuó Eduardo Videgaray, pero su esposa remató: “Eso tiene sus ventajas. Si hay fila para el baño de mujeres, que cuando no hay, entras al baño de hombres y nadie te dice nada, a mí me gustaría”.