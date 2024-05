Dónde comprar el libro de Cristina Rivera Garza, escritora mexicana reconocida con el premio Pulitzer

La historia que ella vivió tras el feminicidio de su hermana en los años 90 ahora la posiciona como una de las escritoras aztecas más reconocidas. Foto: Especial

Durante la noche de este lunes, 6 de mayo, la página oficial de los Premios Pulitzer revelaron la lista de los ganadores del galardón de este año en la cual se puede apreciar el nombre de Cristina Rivera Garza, escritora mexicana que obtuvo el reconocimiento por parte de uno de los organismos más importantes del mundo.

De acuerdo con el listado, Rivera fue ubicada en la categoría de Memoria o autobiografía y fue gracias a su libro “El invencible verano de Liliana” que se posicionó como la mejor en ese rubro entre decenas de escritores provenientes de todo el mundo.

Su obra está inspirada en la historia de su hermana de 20 años de edad quien fue asesinada el 16 de julio de 1990 por su exnovio y que relata varios de los de los pasajes por los que atravesó la joven Liliana al verse inmersa en una relación tóxica que culminó con su fallecimiento a manos de quien dijo amarla.

En la portada le rinde homenaje a su hermana, quien fue brutalmente asesinada por su exnovio. Foto: Captura de pantalla

Al interior de sus palabras, Cristina Rivera Garza destaca las memorias que tuvo con hermana y toques de periodismo de investigación lo que hizo que la autora de 59 años de edad fuera reconocida por la crudeza y la forma en la que retrató los últimos años de vida de una de las personas más importantes para ella.

Pulitzer elogia la obra de la mexicana

Tras dar a conocer el nombre de los ganadores del premio de este año, la institución acompaña el nombre de cada uno de ellos con una descripción, dirigiéndose a la escritora azteca como: “una prosa luminosa y poética, done Rivera Garza rastrea la historia de su hermana, describiendo todo, desde el romance inicial de su hermana Liliana con un hombre apuesto pero posesivo y de mal genio hasta ese emocionante último verano de 1990 cuando su hermana fue asesinada”.

Asimismo, indicaron que sus facultades como novelista, poeta y académica le ayudaron para poder combinar los recuerdos que tiene, sobre todo cartas escritas a mano, para juntarlas con informes oficiales, los propios cuadernos escolares de la joven, entrevistas con familiares y cualquier medio de información que pudo encontrar que ayudó a enfrentar el sentimiento de pérdida que le dejó el asesinato de Liliana.

Cristina Rivera Garza,escritora mexicana y catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston.

¿Quién es Cristina Rivera Garza?

La distinguida escritora Cristina Rivera Garza, originaria de Matamoros, Tamaulipas, ha dedicado buena parte de su vida a enriquecer el panorama literario con su profunda exploración de temas complejos como la historia social de las enfermedades mentales en México durante el siglo XX. Con una trayectoria académica y literaria que abarca desde la Universidad Nacional Autónoma de México hasta la Universidad de Houston donde obtuvo un Doctorado en Historia de América Latina, Rivera Garza ha trascendido fronteras, no solo geográficas sino también de género y tema.

Su obra, compuesta por seis novelas, tres colecciones de cuentos, cinco de poesía y tres de no ficción, refleja un compromiso con la exploración de las narrativas humanas a través de una lente histórica y psicológica. Sus textos, que han sido traducidos a múltiples idiomas como el inglés, francés, italiano, portugués y coreano, demuestran la universalidad y la relevancia de sus temáticas. Además de su notable producción literaria, Rivera Garza ha sido reconocida con prestigiosos galardones, incluidos el Premio Roger Caillois de Literatura Latinoamericana y el Premio Anna Seghers, consolidando su posición como una de las voces más influyentes y respetadas dentro de la literatura contemporánea latinoamericana.

La autora, que reside en Estados Unidos desde 1989, ha complementado su prolífica carrera literaria con una igualmente impresionante carrera académica, contribuyendo con artículos en revistas y volúmenes editados en diversos países. Su capacidad para entrelazar la narrativa con la investigación histórica y social le valió un Doctorado Honoris Causa en Letras Humanitarias por la Universidad de Houston en 2012, un reconocimiento a su impacto tanto dentro como fuera del ámbito literario.

Pese a que ya tiene tres años de haberse publicado, fue recientemente cuando se le reconoció con el premio más importante de literatura del mundo. Foto: Especial

Entre sus logros destaca el haber sido galardonada en dos ocasiones con el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, un hito que subraya no solo su habilidad literaria sino también su contribución al enriquecimiento de la literatura escrita por mujeres. Sus novelas “Nadie me verá llorar” y “La muerte me da” no solo han sido aclamadas por la crítica sino que también han resonado profundamente con el público, abordando con sensibilidad y profundidad aspectos de la condición humana que a menudo son pasados por alto.

La obra de Cristina Rivera Garza permanece como un testimonio de su incansable búsqueda por entender y reinterpretar el mundo a través de la palabra escrita, dejando un legado que continúa inspirando a lectores y escritores por igual. Su contribución a la literatura y a la comprensión de la enfermedad mental a través de la narrativa coloca a Rivera Garza como una figura indispensable en el diálogo literario y académico contemporáneo.

¿En dónde puedo adquirir la obra?

Si deseas conocer cuál es la historia de Liliana a través de la mirada de su hermana a más de 30 años de su asesinato, “El invencible verano de Liliana” se encuentra disponible en la tienda de Amazon, en librerías como El Sótano, Porrúa, Librerías Gandhi, El Péndulo y casi cualquier espacio de venta en México en precios que van desde los 300 y hasta los 600 pesos mexicanos.