May the 4th Be With You: así se vivió el Star Wars Day en México

Todo el mundo sabe que existen tres temas que no se deben tocar a la ligera en reuniones sociales: religión, política y Star Wars. Desde luego la saga de películas de ciencia ficción más longeva y exitosa de todos los tiempos, tiene un día internacional en el que sus fans celebran su existencia.

El 4 de Mayo se ha convertido en el Star Wars Day, todo gracias a un curioso juego de palabras. En las películas se dice constantemente “May the Force be with you”, que significa, “Que la fuerza te acompañe”. Muchos encontraron la relación entre “May the 4TH...”, que significa “4 de mayo”.

Así cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en todos los países del mundo y este año México jugó una parte crucial en los festejos de este icónico y día geek.

CCXP: ‘The Acolyte’

En la Comic Con Experience México (CCXP 2024) se celebró este sábado 4 de mayo el Star Wars Day con varias sorpresas. Un pequeño número musical con Jedi y un video recopilatorio de toda la saga, incluyendo series, series animadas, películas y videojuegos, vio la luz en el Thunder Stage de la convención emocionando así a cientos de fans.

En el mismo lugar se llevó a cabo panel dedicado a The Acolyte, la próxima serie del universo Star Wars en donde se narra como el lado oscuro apareció por primera vez para perturbar una época de paz en La República. En dicha serie Dafne Keen es una de las protagonistas. La actriz visitó México para ser parte de la fiesta.

“Desde niña me volví fanática, salía de ver las películas y fingía ser un maestro Jedi, una vez rompí una alerta de fuego de un hotel y tuvieron que evacuar por estar actuando con palos que me encontraba”.

Luego de visitar la convención de comics, la actriz se dirigió al estadio Harp Helú ubicado en Iztacalco. En dicho lugar también se festejaba el Star Wars Day durante el partido de Diablos vs Guerreros.

La actriz fue la encargada de lanzar la primera bola para dar inicio al partido. Cientos de fans gozaron de uniformes exclusivas con elementos alusivos a Star Wars, paneles y edificaciones referentes a la saga; y por supuesto muchos de ellos llegaron disfrazados de sus personajes favoritos para la gran fiesta.

Posters conmemorativos

En la CCXP México, cada cierto tiempo se regalaron posters a los asistentes. Se trató de coleccionables especiales del día de festejo. “May the 4Th Be With You” rezaban los posters en la característica letra de la saga, y con RD-D2 y C3PO como protagonistas.

Xóchitl Gálvez dice una referencia

Por otro la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez utilizó lenguaje extraído directamente de la franquicia para asegurar que ella se encuentra del lado ganador y que su contrincante Claudia Sheinbaum es una especie de villana en estas elecciones.

Todo ocurrió durante su visita a Los Cabos, en donde se enfrentó a las cámaras y micrófonos de varios reporteros, a los que les contó que ella es la verdadera salvadora de la galaxia.

“Hoy es el Día de Star Wars, la fuerza nos acompaña. La señora de las mentiras está del lado oscuro de la fuerza”, dijo la candidata.

Máynez se presenta como un Jedi

Jorge Álvarez Máynez se sumó a la celebración del Día de Star Wars Crédito: Instagram Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano en la contienda por la presidencia de México, también se subió al tren del Star Wars Day. Con un video hecho al estilo de la saga, Máynez se definió a sí mismo como un Jedi, apoyado por las fuerzas rebeldes, en contra de los Sith (PRI, PAN, Morena).

“Es periodo de campaña electoral. Las fuerzas del lado oscuro de la vieja política se pelean por el control de México. Parece que solo existen dos opciones: lo viejo y el estancamiento. Sin embargo, surge una nueva fuerza, la luz del México Nuevo. Con el apoyo inquebrantable de las fuerzas rebeldes, Máynez presidente logra lo impensable: en dos meses su campaña pasó de ser una chispa naranja a un fosfo ardiente de renovació”, dice su video.