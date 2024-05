Mexicanos demuestran la efectiva técnica para conquistar a mujeres rusas | VIDEO

Los mexicanos supieron que el baile es la mejor forma de conquistar a mujeres rusas. (TikTok @latinoenrusia)

El merengue, como género musical y estilo de baile, es conocido por su ritmo contagioso y sus movimientos enérgicos, lo que lo convierte en una opción popular en muchas partes del mundo para celebrar y disfrutar en eventos sociales y fiestas.

En este escenario, la imagen evoca la idea de mexicanos compartiendo su cultura a través del merengue con mujeres rusas, posiblemente durante un encuentro en un ambiente festivo o social.

Muestra de ello, fue el video viral de Mariano, un tiktoker ecuatoriano, que grabó cómo sus amigos mexicanos lograron conquistar el corazón de algunas mujeres rusas al enseñarles a bailar merengue.

En la grabación viral, al menos se observan a cuatro mexicanos bailando placenteramente con mujeres rusas, quienes disfrutan en todo momento la música y siguen los pasos de sus parejas al ritmo de la canción de ‘Abusadora’ del cantante Oro Sólido.

¿Por qué a las mujeres rusas les llama la atención los hombres mexicanos?

El hecho de que los mexicanos puedan “conquistar” a las mujeres rusas a través del baile sugiere la universalidad del lenguaje del cuerpo y la música, que puede trascender las diferencias culturales y crear momentos de alegría y conexión humana.

En última instancia, esta imagen refleja la capacidad de la música y el baile para unir a las personas, promover el entendimiento mutuo y crear recuerdos duraderos, independientemente de las diferencias culturales o lingüísticas que puedan existir.

En el video viral, Mariano un hombre que radica en Rusia mostró como él y sus amigos mexicanos conquistaron mujeres rusas. Crédito: TikTok / latinoenrusia

“Lo ven amigos, no es la skin, es el mapa”; “ese compa si se preocupa por mejorar nuestra raza”; “Una decepción amorosa más y voy pa Rusia”; “me imagino que para ellas yo seré un astro bailarín”; “esos mexicanos enorgullecen a toda la nación”; “Yo también quiero vivir el sueño señor pool”; No soy yo, es el país incorrecto donde me encuentro”, fueron algunos de los comentarios en el video de casi un millón de reproducciones.