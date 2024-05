Claudia Lizaldi reacciona a rumores de infidelidad de su ex con Ingrid Coronado: “Ojo de loca no se equivoca”

(Instagram: @ingridcoronadomx // Claudializaldi // thinkingcompanies)

Ingrid Coronado se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en los últimos días por dos razones: regresará a la televisión como conductora principal del programa ‘Sale el sol’ y se difundió la identidad de su nueva pareja sentimental, Germán Bricio, quien hasta hace unas semanas era novio de Claudia Lizaldi.

Este información sobre la vida personal de la presentadora causó controversia en redes sociales, pues no tardaron en surgir rumores de infidelidad debido al tiempo en que pasó entre una relación y otra.

Fue bajo este contexto que Pedro Prieto aprovechó la visita especial de Claudia Lizaldi a ‘Venga la Alegría’ este sábado 04 de mayo para cuestionarla al respecto y la respuesta que recibió por parte de la conductora lo dejó anonadado.

Germán Bricio es un empresario y escritor mexicano. (Crédito: IG @thinkingcompanies)

¿Germán Bricio le fue infiel a Claudia Lizaldi con Ingrid Coronado?

La conductora de ‘Masterchef Celebrity México’ dejó entrever que terminó su relación con Germán Bricio con ese presentimiento, por lo que no duda que su ex comenzara a salir con Ingrid Coronado cuando todavía estaba con ella.

“Yo no quiero contestar porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones super incómodas. Lo único que voy a decir es que sí, yo creo que ojo de loca no se equivoca”.

Eso no fue todo, entre risas nerviosas le deseó lo mejor a la nueva pareja. No obstante, también generó una nueva confusión, pues al final de todo comentó que Bricio ‘ya no era su plato’ cuando comenzó su relación con Coronado.

(Instagram: @ingridcoronadomx)

“Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”, concluyo.

Claudia Lizaldi no mencionó nada más al respecto, por lo que se desconocen detalles sobre su romance con el empresario y la supuesta amistad que tenía con su colega.

Ingrid Coronado presume a su nuevo novio

Días después de que se filtró la identidad de su actual pareja, la conductora reapareció en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su cumpleaños.

(Instagram: @ingridcoronadomx)

“Happy B-Day my love!Je t’aime”, escribió en su post sin etiquetar al empresario.

Asimismo, compartió varias fotografías donde aparece con su pareja en una hermosa playa; los dos posaron de espaldas a la cámara mientras disfrutaban del hermoso paisaje de una puesta de sol.