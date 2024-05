Sofía Castro revela que desarrolló herpes zóster en la víspera de su boda: “Te afecta el sistema nervioso” | VIDEO

Sofía Castro atribuyó su enfermedad al estrés que ha padecido durante los preparativos de su boda. Foto: @sofia_96castro

Sofía Castro, hija de la ex primera dama mexicana Angélica Rivera, se encuentra en medio de la emocionante pero estresante etapa de planificar su boda con Pablo Bernot. Sin embargo, esta fase de felicidad ha estado acompañada de un desafío de salud que la joven actriz compartió recientemente con la prensa: un episodio de herpes zóster desencadenado por el estrés asociado a los preparativos de su gran día.

El herpes zóster, conocido comúnmente como culebrilla, es una enfermedad viral que se manifiesta con una erupción cutánea dolorosa. Para Sofía, este virus ha sido un compañero desde sus primeros años, manifestándose en momentos de estrés o cuando sus defensas están bajas. “Sufro de herpes desde bebecita, cuando me estreso o cuando se me bajan las defensas, me da como un episodio fuerte”, compartió la actriz con sinceridad.

Y añadió: “Gracias a Dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado. El problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso”. Para Sofía Castro, el estrés ha sido un enemigo silencioso en un momento muy significativo de su vida; sin embargo, la joven destaca el apoyo incondicional de su familia, especialmente el de su madre, quien ha sido un pilar fundamental durante esta etapa.

La hija de la ex primera dama, Angélica Rivera, atribuyó su enfermedad al estrés que ha padecido durante los preparativos de su enlace matrimonial. Crédito: @sofia_96castro, Instagram

Su madre Angélica Rivera, ha sido clave en su recuperación

Además de brindarle confianza y serenidad, la actriz aseguró que los preparativos de su enlace matrimonial han reforzado su relación con su madre: “Ha sido bien bonito vivir todo este proceso con ella, porque nos ha unido muchísimo. Siempre hemos sido muy unidas. Está muy contenta y disfrutando conmigo todo este proceso. Ella es la que más paciencia me ha tenido”, comentó.

Sofía Castro y su prometido, Pablo Bernot, dieron a conocer su compromiso en redes sociales. Foto: @sofia_96castro

¿Qué es el herpes zóster y cuáles son sus síntomas?

El herpes zóster es una infección viral común que puede causar ampollas o úlceras dolorosas. Se transmite principalmente por contacto de piel a piel y es tratable pero no curable. Hay dos tipos de virus del herpes simple: el tipo 1 (HSV-1), que se transmite principalmente por contacto oral y puede causar infecciones dentro o alrededor de la boca, y el tipo 2 (HSV-2), que se transmite por contacto sexual y causa herpes genital.

Los síntomas del herpes zóster incluyen ampollas o úlceras dolorosas que pueden reaparecer con el tiempo. Aunque los medicamentos pueden reducir los síntomas, no curan la infección. Para muchas personas, el herpes, ya sea oral o genital, puede ser angustiante y estigmatizante, afectando las relaciones sexuales. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría se adapta a vivir con la infección.

La experiencia de Sofía Castro resalta la importancia de gestionar el estrés durante momentos de alta presión, así como la necesidad de concienciar sobre el herpes y sus impactos en la salud y el bienestar emocional.