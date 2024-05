Víctima de Fofo Márquez revela que guaruras del influencer amenazaron a elementos de la Fiscalía

La señora Edith N fue brutalmente violentada por el influencer de 26 años (Fiscaliaedomex/Melodijoadela)

Rodolfo Márquez, conocido en las redes como ‘Fofo’, se encuentra en el centro de un caso judicial que ha captado la atención pública, luego de ser detenido hace un mes tras haber agredido violentamente a una mujer de nombre Edith, caso por el que fue procesado por feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos se desencadenaron tras un incidente en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, cuando Edith solicitó ayuda a Márquez después de un accidente menor con el vehículo de la novia del influencer.

La Fiscalía llevó a cabo un meticuloso trabajo para asegurar la detención de Márquez, quien tras el violento ataque, optó por viajar junto a su novia a Cancún, desconociendo la existencia de grabaciones de sus actos.

Según relató Edith en una entrevista con la periodista Inés Moreno, durante el proceso judicial en las audiencias, los abogados de Márquez le han impedido que este declare. “En la última audiencia él pedía a la jueza que lo dejara hablar, pero sus abogados no lo permitían”, indicó Edith sobre el comportamiento de los representantes legales del acusado.

El influencer Fofo Márquez fue detenido tras agredir violentamente a una mujer en San Mateo, Naucalpan. Esta es la versión de la víctima. (X/@EsdeProfugos)

“En la última audiencia él pedía y pedía a la jueza que lo dejara hablar, pero sus abogados no lo permitían. Al momento que la jueza vio tanta insistencia, desalojó la sala y nos sacó para que pudieran platicar con él (...) regresamos a la sala y el abogado dijo que él no iba a hablar y él insistía”, contó la víctima.

La situación alcanzó un punto crítico cuando la jueza, ante la insistencia de Márquez por hablar, optó por desalojar la sala para permitir una discusión privada entre el influencer y sus abogados.

Posteriormente, Márquez hizo una declaración sorprendente, solicitando “la silla eléctrica” en lugar de ser acusado de feminicidio en grado de tentativa, un delito que podría conllevar hasta 40 años de cárcel.

El llamado “niño millonario” señaló que “su cabeza tenía un precio y le dijo a la jueza que por favor le diera la silla eléctrica y que todas las mujeres que estaban ahí lo golpearan, pero que por favor no le diera un dictamen de feminicidio en grado de tentativa porque eran 40 años de su vida”.

Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, se encontraba con él en el momento de la agresión en Naucalpan (Foto: Archivo)

Por otra parte, Edith compartió cómo la madre de ‘Fofo’ ha estado gastando “cantidades exorbitantes” para aislarlo y protegerlo dentro del centro penitenciario, donde Márquez ha mostrado señales de agresiones físicas consistentes con golpes de una tabla.

Se conoce que los abogados de ‘Fofo’ están buscando cambiar la clasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones, lo que posiblemente podría resultar en la liberación inmediata de Márquez.

La señora Edith reveló "ser vecina" de Fofo Márquez (Captura Venga la Alegría // Especial Infobae Jovani Pérez)

Edith, por su parte, reveló la estrategia inicial de la Fiscalía de mantener en secreto los videos de las agresiones para evitar alertar al influencer, lo cual fue parte crucial para su posterior detención. Las autoridades le pidieron a la señora que no hiciera públicos los videos debido a que no querían alertar al influencer porque podría huir, por lo que ella tuvo que callarse durante un mes para que conformaran la carpeta y lo detuvieran.

“Cuando yo levanto mi denuncia, yo llego con dos videos, uno me lo dio una señora con un carro gris, fue la que lo paró (...) Le pedí a la Fiscalía que me proporcionaran el video del C4 y me decían que no porque era parte de lo que iban a integrar como pruebas, yo les decía que los quería hacer virales”, recordó Edith.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habló sobre el caso de Fofo Márquez. (YouTube)

Durante la captura, guaruras de Fofo Márquez amenazaron a policías de la Fiscalía

Y añadió: “Me dijeron que tenía que esperar a que se integrara una carpeta y se tuviera la orden de aprehensión, y que lo tuvieran a él completamente detenido, para no alertarlo, porque según él ha comentado que tiene mucho dinero y tenían miedo de que se fuera del país”.

El incidente ha profundizado las tensiones, evidenciado en el momento de la detención de Márquez, cuando guardaespaldas del influencer confrontaron a los agentes de la Fiscalía. La situación, según relatos, escaló a amenazas directas, aunque finalmente ‘Fofo’ fue detenido en virtud de una orden judicial.

Inés Moreno aseguró que la señora Edith le contó: “que cuando lo detuvieron, estuvieron pistola con pistola sus guaruras con los de la Físcalía, amenazándose y hasta que le dijeron ‘traemos una orden de aprehensión y nos lo vamos a llevar’, pero que sus guaruras querían defenderlo”.

La próxima audiencia y las decisiones de la corte serán determinantes en el futuro de ‘Fofo’ Márquez y en la búsqueda de justicia por parte de Edith.