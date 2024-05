CJNG manda otro videomensaje a La Barredora en Tabasco y amenaza a sus líderes

Foto: Captura de pantalla

Aunque las autoridades de Tabasco niegan la existencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, pese a que la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN) han anunciado detenciones, los diferentes mensajes que la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, sigue enviando son cada vez más evidentes.

El 18 de abril, el secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, aseguró que el CJNG no tiene presencia en el estado pese a detener a tres de sus integrantes y registrar trece homicidios un día antes.

Hugo Chávez mencionó que el incremento de violencia en la entidad se debe a las pugnas internas y fragmentación dentro de la organización local identificada como La Barredora, el cual comenzó en diciembre del 2023 y que continúa hasta la fecha.

Destacó que “de ninguna manera se puede considerar que las autoridades están rebasadas” en los hechos violentos realizados por estos grupos criminales.

Supuestos integrantes del CJNG en Tabasco ya habían amenazado a La Barredora en otros videos.

“Como policía tenemos la capacidad de contener a todos esos grupos criminales y se nos aumentan nuestras capacidades con el apoyo y coordinación que tenemos con el Ejército y la Guardia Nacional”, apuntó el secretario en entrevista en la estación radio 104.1 FM.

El funcionario aseguró que La Barredora opera en los municipios de Comalcalco, Cárdenas y Paraíso, lugares donde se ha registrado el mayor índice delictivo de huachicol, extorsión, robo a comercios, tráfico de migrantes y drogas.

El 16 de abril, el titular de la Semar, Raúl Ojeda Durán informó sobre la detención de tres integrantes del CJNG en Tabasco sin dar más detalles.

Al ser cuestionado sobre lo reportado por las autoridades federales, Chávez explicó que será la institución de seguridad quien dé a conocer los pormenores de las capturas.

En tanto, la Guardia Nacional dio a conocer que en Tabasco fueron detenidas siete integrantes del CJNG del periodo del 16 al 29 de abril del 2024. El anuncio lo hizo el comandante general David Córdova Campos como parte del Informe de Seguridad Conjunto, el cual fue presentado en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

hay dos personas detenidas por estos hechos

Por otro lado, en redes sociales comenzó a circular un video en donde se observa el interrogatorio a dos personas arrodilladas con las manos atadas y con vendas en los ojos. Todo esto mientras dos personas con armas largas, vestidos de negro y con gorras los vigilan, mientras que una tercera con arma corta se pone enfrente de los presuntos halcones.

“¿A qué te dedicas?”, pregunta la persona que graba el video, que de acuerdo con información extraoficial pertenecen al CJNG, a lo que el sujeto con playera roja y chamarra azul marino contesta: “Yo soy inocente, no me gustan las cosas malas. Él me comentó que era halcón del Pescuezo y del Lic Tomás y que había participado en la muerte de (un agente de la) fiscalía que dejaron tirado en la calzada”, dice.

El hombre arrodillado señaló a varias personas que ordenaron el asesinato de un agente de la Fiscalía de Tabasco, como Gopes, de Villahermosa y de Dientes de Lata, de Cárdenas.

“Te tenemos ubicado a Tomás y a Pescuezo que están en Playa del Carmen”, dice el hombre que graba el video mientras que uno de los encapuchados decapita con un machete a la persona que fue señalada por su compañero.

Según reportes que no han sido confirmados por las autoridades, este interrogatorio y ejecución ocurrió en el municipio de Comalcalco. Junto a los cuerpos que fueron envueltos con un plástico negro les fue colocada una cartulina con un narcomensaje.

Este fue el mensaje dejado a un lado del cuerpo decapitado. Foto: @DemonioTtv

Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias ‘Licenciado Tomasín’ o ‘El 12′, fue señalado en un interrogatorio y una ejecución, ambos actos presuntamente cometidos por aparentes sicarios del CJNG, mismo que arrojaron detalles sobre los nexos entre funcionarios locales de Tabasco y el grupo criminal conocido como La Barredora en febrero pasado.

Por otro lado, José Luis Olán, alias ‘El Gopes’, quien ha sido identificado como uno de los líderes de “La Barredora”, también ha sido amenazado por el cártel de las “cuatro letras”.