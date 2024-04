Secretario de Seguridad de Tabasco niega presencia del CJNG pese a detenciones de la Marina

Así se mostraron supuestos integrantes del CJNG en Tabasco. Captura de pantalla

El secretario de Seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez, aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no tiene presencia en el estado pese a detener a tres de sus integrantes y registrar trece homicidios el pasado 17 de abril.

El funcionario aseguró que el incremento de violencia en la entidad se debe a la fragmentación de un grupo local conocido como La Barredora en diciembre del 2023, lo que detonó las pugnas internas por el dominio y poder de la organización.Ante los distintos hechos violentos ocurridos desde finales del año pasado hasta la fecha, como la balacera en la Plaza Sendero donde murió un hombre el pasado 12 de abril, el funcionario estatal aseguró que la autoridad no está rebasada.

”De ninguna manera se puede considerar que las autoridades están rebasadas, nosotros como administradores de los recursos humanos y materiales y de las actividades que realiza la policía, modulamos la forma de actuar de nuestras autoridades”.

”Como policía tenemos la capacidad de contener a todos esos grupos criminales y se nos aumentan nuestras capacidades con el apoyo y coordinación que tenemos con el Ejército y la Guardia Nacional”, apuntó Hugo Chávez en entrevista con Manuel Sibilla Oropesa en la estación de radio 104.1 FM.

(Foto: Archivo)

Según el funcionario, La Barredora, señalado de cometer delitos como el huachicol, tráfico de migrantes y drogas, extorsión y robo a comercios, opera en los municipios de Comalcalco, Cárdenas y Paraíso, debido a que en estos lugares se ha registrado el mayor índice delictivo antes mencionado.

En tanto, al ser cuestionado sobre lo informado por la Secretaría de Marina (Semar) el martes 16 de abril durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el secretario Raúl Ojeda Durán informó la detención de tres integrantes del CJNG, aunque no se dieron detalles, Chávez explicó que será el gobierno federal quién dé a conocer los detalles de las capturas porque él, dijo, no tiene el dato.

Aseguró que en Tabasco no operan cárteles de la droga y sólo son bandas locales las que puedan ser afines a alguna de las estructuras criminales que se conocen a nivel nacional.

Reconoció que por la zona geográfica de la entidad, Tabasco es un punto estratégico de los cárteles de la droga por lo que no descartó que podrían ser afines a La Barredora.

”No debemos olvidar que está la banda local conocida como La Barredora. Entonces por eso no descartamos que haya empatía con alguno de esos cárteles. Puede ser que haya algún tipo de empatía y ellos de alguna manera buscan la manera de imitar su forma de operación”, señaló Chávez en referencia al CJNG y el Cártel del Noreste.

Sedena negó presencia del CJNG y del Cártel del Noreste en Tabasco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) descartó que el CJNG y el Cártel del Noreste operen en Tabasco a principios del año en curso. El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó la inexistencia de registros de cárteles en la tierra natal del presidente López Obrador.

Morán identificó a estos grupos como simples bandas, mencionando sus transformaciones de identidad de La Barredora a Cártel del Noreste y finalmente, falsamente como Cártel de Jalisco Nueva Generación.

(Foto: Gobierno de México)

”Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, declaró Francisco Morán.

Reportes adicionales incluyen la captura de tres individuos y el hallazgo de mensajes amenazantes dirigidos al secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Chávez Martínez, presumiblemente del CJNG.

Además, a principios de febrero, se desarticuló un supuesto campamento del CJNG en Villahermosa, reforzando las sospechas de su presencia. Por otro lado, filtraciones de Guacamaya Leaks sugieren una posible colusión entre funcionarios estatales, municipales de Tabasco y grupos criminales.

No obstante, Adán Augusto López, exgobernador de la entidad, ha cuestionado la validez de estos informes, atribuyéndolos a maniobras políticas en su contra.

A pesar de las afirmaciones de la Sedena, la evidencia acumulada por diversas fuentes indica una situación de seguridad complicada en Tabasco, con implicaciones potenciales de corrupción y violencia relacionada con el narcotráfico. La negativa oficial de la presencia de cárteles destaca el constante desafío del gobierno para abordar y reconocer abiertamente la extensión y la naturaleza del crimen organizado en el país.