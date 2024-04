Madonna en CDMX: Salma, Wendy y más, ellos fueron los invitados a sus conciertos

La Reina del Pop tuvo a diversos invitados en sus conciertos de la CDMX (@Madonna)

Madonna tuvo cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CDMX) en donde deleitó a sus fanáticos con sus grandes éxitos, además de que tuvo a varios famosos mexicanos como invitados.

Los conciertos que realizó Madonna en la capital formaron parte de su The Celebration Tour, en donde la cantante presentó seis actos y 26 de sus canciones más populares.

Invitados a los conciertos de Madonna en la CDMX

En cada concierto Madonna invitó a un artista mexicano diferente para que la acompañara en el escenario, quienes se presentaron fueron:

Guillermo Rodríguez

Como parte del primer show que la cantante ofreció en la capital, estuvo acompañada por Guillermo Rodríguez, quien es conocido por aparecer en el programa Jimmy Kimmel Live, además de que ha tenido participación en la alfombra roja de los premios Óscar.

Alberto Guerra

El segundo invitado fue Alberto Guerra, quien se desempeña como actor y es originario de Cuba. Ha tenido diversas participaciones en producciones de Netflix y telenovelas, además de que es esposo de la actriz mexicana Zuria Vega.

Alberto Guerra formó parte de los conciertos de Madonna Foto: @el_guerra

Wendy Guevara

La tercera invitada fue Wendy Guevara, quien saltó a la fama al convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos México.

La participación de Wendy consistió en ayudar a Madonna a calificar a los bailarines de Vogue.

Pixie Aventura

Durante la cuarta presentación que Madonna hizo en la capital, fue la conocida drag queen de Nueva York, Pixie Aventura, quien ha participado en diferentes programas de televisión como Drag Race.

Salma Hayek

Una de las grandes sorpresas para cerrar las presentaciones de Madonna en la CDMX fue la aparición de la actriz Salma Hayek, quien además impresionó a los asistentes al aparecer caracterizada de Frida Khalo.

El papel que fungió Hayek en la presentación fue como una de las juezas del “voguing”.

Madonna y Salma Hayek foto: X/Indie 505

Acerca de Madonna

Madonna, nacida como Madonna Louise Ciccone el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, es una de las figuras más icónicas e influyentes en la historia de la música pop. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha sido aclamada no sólo por su talento musical sino también por su habilidad para reinventarse constantemente. Madonna ha lanzado múltiples álbumes que han dejado una marca indeleble en la industria, incluyendo Like a Virgin (1984), True Blue (1986) y Ray of Light (1998), mostrando una amplia gama de estilos musicales, desde el pop hasta el electrónico.

Madonna ha lanzado diversos álbumes a lo largo de su carrera (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Además de su exitosa carrera musical, Madonna ha incursionado en la actuación, protagonizando películas como “Evita” (1996) por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz en Comedia o Musical. Su influencia trasciende la música; es conocida por sus audaces declaraciones sobre sexualidad, religión y derechos de las mujeres, convirtiéndose en un símbolo de la liberación y el empoderamiento femenino.

Con múltiples premios, récords Guinness por sus logros en ventas de discos y conciertos, Madonna sigue siendo una figura relevante en la cultura popular, demostrando que el título de “Reina del Pop” es más que merecido.