Ricky Yocupicio, vocalista de El Recodo, es tocado indebidamente por una fan; caso genera polémica | VIDEO

Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, se ha posicionado como tema de conversación en la red social X, tras la divulgación de un video de un concierto de la agrupación sinaloense, donde se registra el momento en el que una fan toca sus partes íntimas.

El audiovisual fue compartido por @TuTiaSandra, una popular cuenta enfocada en contenido de entretenimiento y memas virales. A unas horas de la exhibición del video, se ha generado un acalorado debate en dicha plataforma.

“Ésto le pasó a RICKY YOCUPICIO, vocalista de la banda #ElRecodo, en Charleston, South Carolina. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido a una mujer?”, se lee en la publicación, la cual fue retuiteada por cientos de usuarios de la red social, lo que contribuyó a que el nombre de Ricky Yocupicio ingresara a las tendencias.

Orientados por el mensaje de la influencer, cientos de tuiteros polarizaron el debate, al usar el video como pretexto para cuestionar el feminismo y argumentar una supuesta doble moral en este tipo de casos:

“Morra, si fuera al revés anduvieran rayando paredes!!!”

“Hubiera sido al revés ya estuvieran atacándose”

“Él tiene la culpa por vestirse provocativamente”

“Sería un escándalo mayúsculo de meses y meses y meses. Mujeres también hacer esto es acoso, los HOMBRES TAMBIÉN SON ACOSADOS, MOLESTADOS. No hagan lo que nos les gustaría que les hicieran”

“Acoso es acoso, tía. Es exactamente igual de aberrante y violento que cuando un hombre lo hace a una mujer. No seas boomer, plis”

¿Banda El Recodo ya se pronunció sobre el caso?

A un día de la divulgación del video, Banda El Recodo no se ha pronunciado sobre el incidente en el que se vio involucrado Ricardo Yocupicio. En sus redes sociales, las publicaciones de la agrupación de regional mexicano están orientadas a la promoción de su tour por diversas ciudades de Estados Unidos, como Lawrence, Massachusetts y Tucson, Arizona.

¿Quién es Ricardo Yocupicio?

Ricardo Yocupicio, conocido también como Ricky, es un cantante de regional mexicano que migró de la televisión a la célebre agrupación sinaloense. En 2018, luego de una exitosa participación en el reality show de competencia musical, La Voz México, el intérprete fue fichado por El Recodo para suplir a Charly Pérez.

Aunque Ricardo Yocupicio no ganó el reality show, tuvo la oportunidad de recibir instrucciones de la ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera. Sus cualidades vocales y carisma le permitieron ganar notoriedad en el ámbito musical.

En 2018, durante su presentación oficial con El Recodo, Ricardo Yocupicio reconoció que se sentía ligeramente intimidado por esta nueva oportunidad, pues la agrupación fundada en 1938, es un referente del regional mexicano:

“Es una enorme responsabilidad, no lo voy a negar, es algo difícil, pero se puede llevar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y obviamente con el apoyo de todos mis compañeros y esta linda familia a la que estoy entrando”, declaró en entrevista para TVNotas.

Así mismo, indicó que estaba preparado para alcanzar el éxito, pero sin que la fama se le subiera a la cabeza: “Jamás se me va a subir, eso ya lo juré y es una de las principales cosas por las que yo pedí y he trabajado; siempre he odiado eso de la gente, entonces yo seguiré siendo la misma persona, como siempre he sido con mi raza, con mis amigos, mi familia, y así seré con los fans, la gente que conozca y los medios de comunicación”.