Así son los lujosos y exclusivos yates de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más exitosos de México

Ricardo Salinas Pliego cuenta con dos lujosos yates, el más grande es Lady Moura. Foto: J.M. Mariscal/Infobae México

Ricardo Salinas Pliego es uno de los cinco empresarios más ricos de México, de acuerdo con la Revista Forbes, con una fortuna de más de 13 mil millones de pesos amasado gracias a sus exitosas empresas, entre ellas la televisora Tv Azteca.

Esta fortuna le ha permitido acceder a diversos lujos, entre ellos sus yates, un tema que recientemente lo hizo ser blanco de menciones en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de dos lujosas embarcaciones, una de ellas llamada Lady Moura y otra más Azteca.

El primero de ellos tiene un costo aproximado de 2 mil 600 millones de pesos y tiene una capacidad para alojar a 27 personas. Además, esta embarcación ha sido vista constantemente atracada en ciudades de Europa.

El empresario ha presumido sus yates a través de sus redes sociales. X/@RicardoBSalinas

De acuerdo con sitios de internet especializados, el yate Lady Moura tiene una longitud de 105 metros, con lo que cuenta con 13 camarotes y 36 cabinas para albergar a 71 miembros de tripulación.

Los sitios señalan que la el yate fue construido por la empresa Blohm and Voss. Otros sitios especializados sostienen que el mantenimiento de esta embarcación tampoco es nada barata, pues costaría entre 10 y 20 millones de dólares anuales.

Cabe señalar que este lujoso yate también cuenta con un helipuerto. Dadas las dimensiones de esta embarcación, Ricardo Salinas Pliego ha criticado que el puerto de Mazatlán, en donde buscó atracar, hace unos meses.

“Oigan, me acaban de decir que el yate va entrando a Mazatlán y no cabe en la Marina, que porque está muy grandote. Notas de viaje: Necesitamos una Marina más grande en Mazatlán. Un aeropuerto privado más grande también para no tener problemas tampoco con mi jet”, indicó el empresario mexicano.

El empresario ha presumido su yate Lady Moura en sus redes sociales. REUTERS/Henry Romero

Mientras que con su otro yate, Azteca, Ricardo salinas Pliego ha visitado distintas regiones en Europa. De hecho, fue vista en 2012 y 2014 en la región de Andalucía. esta embarcación fue adquirida por el empresario en el año 2010, al empresario español Francisco Hernando.

De acuerdo con distintos portales, esta embarcación habría costado cerca de mil millones de pesos. Azteca tiene una longitud de 72 metros y puede albergar hasta 20 personas.