Post debate chilango: Así reaccionaron los presidenciables y dirigentes nacionales en apoyo a Brugada, Taboada y Chertorivski

Durante el segundo debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, celebrado este domingo, los aspirantes Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Santiago Taboada de la alianza Va por la CDMX y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano (MC), expusieron sus diferencias y presentaron sus propuestas en un clima de elevada tensión.

Clara Brugada confrontó vigorosamente a Santiago Taboada, marcando un ambiente de acusaciones cruzadas, especialmente en temas de gestión y proyectos para la ciudad. Por su parte, Taboada enfocó sus críticas hacia las políticas actuales y defendió su plan de trabajo como un cambio necesario para la CDMX. Mientras tanto, Salomón Chertorivski procuró distanciarse de las fricciones entre sus oponentes, buscando presentarse como una opción conciliadora y enfocada en soluciones pragmáticas para los problemas de la capital.

Los temas que dominaron la discusión fueron la gestión del agua, un problema persistente en varias zonas de la ciudad; la transparencia gubernamental y el combate a la corrupción, puntos en los que los candidatos trataron de distinguir sus propuestas y visión de gobierno.

Este encuentro entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX reflejó la polarización política en la antesala de las elecciones del próximo 2 de junio, algo que también se traspasó a las redes sociales y a las reacciones del post debate.

Al salir del debate, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, se declaró ganador del debate y aseguró que no sólo aprovechó la oportunidad de decir cómo va a gobernar, sino que también no perdió la oportunidad de decirle a su contrincante Clara Brugada lo mal que ha gobernado su partido la capital del país y los corruptos que han sido.

“Yo propuse normas, cambios profundos, propuse cómo le voy a hacer para resolver el tema del agua, ella presentó una laminita con datos que le pasaron del Gobierno porque aparte la asesoran mal, por eso la mentira es clara”, indicó, recalcando que esta misma semana se habilitará un sitio web en donde compartirá todos los documentos que mostró en el debate sobre temas de corrupción que implicarían a la morenista.

“Ella no puede presumir ni resultados de agua, ni resultados en materia de seguridad, ni en corrupción, por eso las utopías son un negocio con su socio René Bejarano”. Al ser cuestionado sobre cómo obtuvo la información sólo dijo que “el pueblo bueno”.

Aseguró que René Bejarano, el llamado “señor de las ligas”, ha financiado los últimos 27 años de gobierno y dijo que regresó remasterizado, “nada más que ahora con las utopías”.

Finalmente, aprovechó para decir que a él no le han encontrado nada y acusó que incluso lo espiaron para tratar de encontrarle algo de qué señalarlo: “Me investigó la UIF, me investigó la Contraloría, me metieron a la Fiscalía a espiar mis teléfonos, aquí estoy, faltan 43 días, les vamos a ganar, ya se van”, dijo.

El emecista Salomón Chetorivski señaló que la ciudadanía fue el verdadero ganador del debate capitalino, pues tuvo la oportunidad de escuchar sus propuestas y ver lo que implica la candidatura de sus contrincantes Taboada y Brugada en comparación a la suya.

El candidato acusó que ninguno de sus adversarios fue capaz de responder a los señalamientos que él hizo con respecto a temas de corrupción, transparencia y manejo de gobierno; asimismo, aseguró que él es el único al que no lo pueden acusar de nada malo. Mientras hablaba con la prensa, Dante Delgado, dirigente nacional de MC, aseveró: “Bravo, Salomón, ganaste el debate”.

Al ser cuestionado sobre por qué ahora no llevó sus palomitas de maíz como en el debate pasado, Chertorivski añadió que decidió no hacerlo por la seriedad de los temas que afecta a miles de ciudadanos.

Después del segundo debate, la morenista Clara Brugada aseguró que ganó el debate y señaló que en esta ocasión ha quedado patente de que su contrincante panista no tiene “calidad moral” para ser candidato y gobernar la CDMX, pues indicó que representa la corrupción.

Al asegurar que ganará la elección el 2 de junio, la exalcaldesa de Iztapalapa prometió que resolverá el tema del agua desde el día uno y retomó la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador de “me caso ganso”.

Tras el segundo debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diversas figuras políticas han emitido sus opiniones, creando un amplio espectro de reacciones que reflejan el dividido panorama político del país.

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, aplaudió la actuación de Clara Brugada, resaltando su integridad y conocimiento de la ciudad y anticipando una colaboración estrecha para continuar el proyecto de la 4T en la capital.

Mario Delgado, líder de Morena, también expresó su apoyo a Brugada, señalando su capacidad para exponer las problemáticas relacionadas con el “Cártel Inmobiliario” y reiterando la importancia de evitar que este grupo se apropie de la ciudad.

Por otro lado, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, celebró la actuación de Santiago Taboada, presentándolo como la figura de cambio y buen gobierno que necesita la Ciudad de México.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, destacó la ética y los valores que representa Salomón Chertorivski, enfatizando la importancia de elegir un líder que simbolice lo mejor para las futuras generaciones.

Mientras tanto, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por Fuerza y Corazón por México, felicitó a Taboada por su desempeño en el debate, mostrando su convicción de que representa el cambio necesario para la CDMX.

Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, sumaron sus voces al coro de apoyo hacia Taboada, subrayando su capacidad para proponer soluciones claras a los problemas de la ciudad y destacándolo como la mejor opción para el gobierno capitalino.

Cabe apuntar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya ha dado a conocer que el tercer y último para la Jefatura de Gobierno se llevará a cabo el domingo 12 de mayo del 2024.