‘Brujas del Mar’ critica que autoridades no hayan detectado a feminicida serial: “¿Cuánto tiempo estuvo matando?”

La colectiva Brujas del Mar, una de las principales organizaciones en contra de la violencia contra las mujeres, reaccionó al feminicidio de María José, la joven de 17 años que fue violada y asesinada por su vecino esta semana, en la alcaldía Iztacalco, quien también agredió a la mamá de su víctima y recientemente, se dio a conocer que posiblemente el agresor sea un feminicida serial.

En su cuenta de X, antes Twitter, la colectiva recordó que el feminicida de María José, quien fue identificado como Miguel “N” y detenido por los vecinos el mismo día del asesinato, pudo haber asesinado a 20 personas más, entre ellas Frida Sofía, una menor de edad que fue reportada como desaparecida en 2015, dos años después de haberlo conocido, de acuerdo con las primeras investigaciones.

Por ello, criticó que no haya sido detectado antes, acusando que a las autoridades no les interesa saber cómo y por qué desaparecen las personas en México y que incluso, ha habido casos en los que no sólo no los buscan, sino que entorpecen las investigaciones.

“Frida Sofía fue reportada como desaparecida en 2015, según investigaciones derivadas del feminicidio de María José en Iztacalco es que hoy se sabe que pudo ser de las primeras víctimas de Miguel Cortés, quien fue detenido en días pasados y se le ha descubierto que ha sido responsable de por lo menos 20 feminicidios.

“Este país puede ser un nido de estas historias terroríficas porque a las personas desaparecidas solo las buscan sus familias con muy limitados recursos y atravesando amenazas, mientras ninguna autoridad está interesada en saber por qué o cómo desaparecieron, no les buscan y hasta entorpecen las investigación”, escribió en la red social.

Brujas del Mar reacciona a caso de presunto feminicida en Iztacalco. | Captura de pantalla

En una segunda publicación, la colectiva feminista cuestionó cuánto tiempo llevaba Miguel “N” cometiendo crímenes “en completa impunidad”, reprochando que se actúe ante estos casos hasta que no les quede otra opción a las autoridades, por la difusión en medios.

“El feminicidio de María José en Iztacalco destapó que Miguel Cortés había privado de su libertad, violado y asesinado por lo menos a 20 mujeres más. ¿Cuánto tiempo este hombre estuvo caminando en las calles, llevando a cabo estos crímenes en completa impunidad? Lo peor es que esta historia ya la hemos escuchado antes y como en casos pasados, además de exhibirse la incapacidad de las autoridades, la violencia no termina cuando no les queda de otra más que arrestarlo, ahora viene la mediática.

“A este sujeto ya le pusieron su respectivo apodo como si de una leyenda se tratara: “El demonio de Iztacalco” y casi casi le hacen corridos, porque a eso suenan las narrativas que lo magnifican (que si hablaba varios idiomas, que si era si tenía tal profesión, que si era muy culto, que si hacía tales cosas buenas…). No bastando, otra vez mucha gente está salivando mientras se revelan cada detalle sobre sus crímenes, sobre todo lo que le hizo a por lo menos 20 mujeres de las que sabremos muy poco, si no es que nada. Ya pasó con Óscar García “el monstruo de Toluca”, Jorge Antonio Niestra “el monstruo de Ecatepec” y Andrés Mendoza “el caníbal de Atizapan”… pero no son monstruos ni demonios”, puntualizó.