¿No alcanzaste boleto para CD9 en la Arena CDMX? Revendedores se aprovechan y estos son los exuberantes precios (Foto: Infobae México/Jesús Aviles)

El regreso de CD9 ha marcado tendencia en redes sociales, pues luego de años sin nueva música o continuar unidos como banda, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva, Jos Canela y Bryan Mouque inundarán de amor y música la Arena de la Ciudad de México el próximo 19 de julio del 2024.

Sin embargo, el regreso de la boyband mexicana ya se ha visto eclipsada por las malas prácticas que algunos tienen a la hora de liberar accesos en conciertos en México: la reventa. Miles de ‘coders’ han lamentado que los famosos hicieran sold out en tan solo 1 hora, pues ahora se ha ventilado que no fue por los fans sino por personas que venden entradas en redes sociales a mayores precios y que incluso a veces suele ser fraude.

“La historia se repite pero ahora en 60 minutos, sold out. Arena CDMX, The Last Party, gracias coders, gracias”, escribió la banda mexicana en sus rede sociales, donde los comentarios de molestia no se hicieron esperar. Aunque la posibilidad de que más fechas se abran es latente, más de un fan ha comenzado a caer en las redes de los revendedores y sus exuberantes precios.

CD9 dará un último concierto en la Arena CDMX. (Icon Entertainment)

¡Reventa de boletos de CD9 en la Arena CDMX alcanzan hasta los 10 mil pesos mexicanos!

La página de Superboletos confirma lo dicho por CD9: ya no hay entradas para la fecha anunciada que marcará el regreso de la banda pop en México. Sin embargo, en redes sociales hay otros sitios donde hay hasta para escoger cualquier tipo de zona.

Este es el caso de sitios como Viagogo, donde los precios alcanzan hasta los 9,670 pesos -más cargos- cuándo el acceso más caro en la Arena de la Ciudad de México y Superboletos fue de 4,380 e incluso con opciones de 6 meses sin intereses.

La reventa de boletos para ver a CD9 alcanza hasta los 10 mil pesos (Foto: SS)

Aunque esta no es la única, en Facebook, páginas como Entradas también han puesto a la venta los acceso en reventa, compartiendo incluso que ya han realizado transacciones con coders que no pudieron tener un boleto de forma legal en la venta que ocurrió el pasado lunes 15 de abril.

“Para realizar la compra de tus boletos de CD9 es necesario realizar el pago total de tus boletos. Todos los pagos son directos a la cuenta de nuestra agencia para mayor seguridad así como el respaldo de tu devolución en caso de ser necesario”, contesta la página al preguntar sobre los boletos para CD9, método de pago y de entrega de los accesos en reventa.