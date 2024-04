Gringos se quejan del volumen de la música en playa de Colima; los ‘expulsan’ con himno mexicano

La controversia entre ciudadanos mexicanos y turistas extranjeros comenzó cuando varios se quejaron por el volumen de la música en vivo en Sinaloa. (TikTok: @yessicortes04)

El turismo extranjero y la gentrificación continúan dando desatando controversia en redes sociales, pues varios mexicanos se han dedicado a exponer las actitudes, reclamos y enfrentamientos que han protagonizado algunos visitantes con vacacionistas nacionales por el volumen de la música en la playa.

Tal es el caso de un grupo de vacacionistas mexicanos, quienes recurrieron a TikTok para exponer a una pareja de estadounidenses que pretendían ‘echarles a la policía’ porque supuestamente estaban escuchando música muy alto y no los dejaban disfrutar la hermosa playa de Manzanillo, Colima, en Semana Santa.

“Todo era tan perfecto, estábamos disfrutando de lo que nos regala la vida y la naturaleza. Estábamos tan a gusto, teníamos como unas tres horas de haber llegado, pues Semana Santa, y de pronto llegan estas dos personas extranjeras muy enojadas a decir que le bajáramos a la música, que no les gusta la música alta”, contó Yessi Cortés.

Turistas mexicanos los corrieron con 'Por mi México' TikTok: @yessicortes04

La usuaria de TikTok compartió un video en donde se puede apreciar el momento exacto en que un hombre y una mujer estadounidenses se acercaron a su sombrilla para pedirles que le bajaran a su música, pero ellos no lo hicieron y les explicaron que todos tienen derecho de disfrutar del paisaje a su manera.

“¿Se pusieron de acuerdo todos ellos o qué, para querer venir a apagar la música?”, preguntó con sarcasmo Yessi Cortés en su video.

Tras varios minutos defendiendo sus puntos, los gringos se dieron cuenta de que no harían cambiar de opinión a los vacacionistas mexicanos y decidieron amenazarlos: “Respeto a toda la gente, sin embargo... la policía tiene las placas aquí”.

Grupos y bandas podrán tocar en playas de Mazatlán solo con esta condición Crédito: Cuartoscuro

Esto terminó por encender los ánimos del grupo y juntos tomaron la decisión de responder con música. La canción que eligieron retrata el orgullo de ser mexicano y que muchos la han utilizado para externar su amor por el país: ‘Por mi México’.

“Aclaro que no todos (los extranjeros) son iguales, nos encontramos con muchas personas extranjeras y no hacían más que aplaudir y bailar. Se respeta el parecer de casa quien, pero si no están a gusto, para qué vienen a México”, concluyó la internauta.

Pese a la insistencia de la pareja, los mexicanos continuaron con la fiesta como si nada hubiera pasado: “Discúlpenos, pero no íbamos a apagar nuestro momento feliz nada más porque les molesta la música”.