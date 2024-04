Sergio Mayer deja Televisa para conducir reality en TV Azteca; lo recibieron con alfombra roja

Mayer volvió a TV Azteca tras una carrera en Televisa (Foto: Recorte)

Sergio Mayer se ha incorporado a TV Azteca, dejando atrás su colaboración previa con Televisa y sus controversias en La casa de los famosos.

Este martes 9 de abril, Mayer hizo su debut en la cadena durante el programa matutino Venga la alegría, donde promocionó su nuevo reality show “Tentados por la Fortuna”.

En este nuevo programa, Mayer no solo fungirá como conductor, sino que también jugará un papel crucial en el desarrollo del juego, presentando tentaciones a los concursantes durante su participación.

Mayer, conocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento como actor, presentador y político, ha expresado su entusiasmo y gratitud por la oportunidad de liderar este ambicioso proyecto con TV Azteca.

Sergio Mayer presentó su libro ante los medios. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Durante su intervención en el matutino, Mayer bromeó con desear el puesto de Ricardo Casares, a lo que posteriormente añadió su compromiso y honor por ser parte de uno de los proyectos más significativos para la cadena esta temporada.

Al igual que ha sucedido con otras figuras de Televisa, Mayer fue recibido en una alfombra roja por Luz Elena González, “Gracias Azteca, qué linda gente, me siento como en casa”, expresó.

“El proyecto creo que está como anillo al dedo”, comentó Casares, a lo que Mayer respondió en tono bromista: “Yo quería tu lugar eh...Le agradezco a la empresa el que hayan tenido y me hayan invitado, me honra mucho, me compromete, es un gran compromiso porque es uno de los proyectos más importantes que va a tener la empresa en este año”.

Este nuevo papel de Mayer como conductor marca su regreso a TV Azteca después de casi dos décadas, su último proyecto con la cadena habiendo sido la telenovela Como en el cine en 2002.

Tras triunfar en Televisa, el actor aparecerá en la competencia Crédito: YouTube@VengaLaAlegría

La noticia sobre el fichaje de Mayer por TV Azteca y su papel en Tentados por la fortuna ha generado expectativas entre sus seguidores, quienes anticipan con interés su desempeño en este innovador formato de reality show.

Mayer, en sus declaraciones, ha destacado la importancia de este desafío profesional en su carrera, reconociendo el compromiso que implica conducir un proyecto con un enfoque tan singular y audaz.

De qué se tratará Tentados por la fortuna

El formato de Tentados por la fortuna se distingue por la participación de doce competidores, seis de ellos famosos y otros seis desconocidos, que buscarán ganar un premio de 5 millones de pesos.

Estos participantes emprenderán un viaje de 18 días a través de distintas regiones de Turquía, enfrentándose a pruebas físicas, psicológicas y emocionales, disponiendo únicamente de recursos básicos para su supervivencia.

Mayer incursionará en la conducción; esto tras su paso por LCDLF (Foto: TV Azteca)

“Van a estar 18 días, en diferentes zonas de Turquía, puede ser selva, puede ser playa, y yo como conductor los iré guiando, pero les generaré tentaciones”, mencionó Sergio en Venga la alegría.

Mayer, como conductor, tendrá la responsabilidad de presentar diversas tentaciones a los concursantes, lo cual podría reducir el monto del premio final que logren acumular.

El juego incentiva la unidad y el trabajo en equipo, ya que el premio será compartido entre quienes logren permanecer hasta el final.