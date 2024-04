Laura Flores confesó que sufrió un microinfarto cerebral; este es el estado de salud de la actriz

La actriz también presentó parálisis en algunas partes del cuerpo. (@LauraFloresMx)

Laura Flores, reconocida actriz y presentadora, reveló que sufrió un microinfarto cerebral como consecuencia directa de un tratamiento estético para eliminar varices en sus piernas conocida como escleroterapia. Una práctica a la que lleva sometiéndose durante los últimos 20 años.

Este incidente de salud llevó a Flores a experimentar la parálisis de su brazo derecho y la mitad de su rostro, además de encontrarse temporalmente incapaz de hablar.

Fue a través de redes sociales que la presentadora dio a conocer su caso, “Yo siempre me había hecho el tratamiento de la escleroterapia, donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas. Yo siempre fui con dermatóloga y desaparecían. Yo me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años”, explicó.

“La semana previa a la Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia en la noche me dio un microinfarto cerebral. Estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un microinfarto. Se me paralizó mi brazo derecho, la mitad de la cara no podía yo hablar, no podía articular palabra”.

Cuando Laura recuperó el habla tras 40 segundos de intentarlo, pidió que la llevaran al doctor. La conductora fue estabilizada por un cardiólogo en México y viajó a su casa en Estados Unidos, donde fue hospitalizada por dos días. Posteriormente le realizaron los estudios correspondientes, además de que le colocaron un monitor que mide su frecuencia cardiaca.

“Aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro, la cicatriz que deja este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro y yo a la mitad de grabaciones de ‘Mi vida es tu vida’”.

“Si ustedes están en esto vayan con un angiólogo, no vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo para que les haga un estudio profundo de salud y su propensión a generar un coágulo. (...) Te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital, no voy a decir su nombre porque no fue su culpa, fue circunstancial”, aseguró Laura Flores.

“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé, por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo”.

¿Qué es el tratamiento de escleroterapia?

La escleroterapia es un procedimiento médico utilizado para tratar las várices y las arañas vasculares. El tratamiento consiste en inyectar una solución directamente en la vena afectada, lo que provoca una reacción inflamatoria en las paredes de la vena, causando que se cierren y se cicatricen.

Con el tiempo, la vena tratada se convierte en tejido cicatricial que el cuerpo luego reabsorbe, haciendo que la vena desaparezca visualmente. Este tratamiento es mínimamente invasivo y se realiza generalmente en el consultorio del especialista.

Los pacientes pueden requerir varias sesiones para obtener resultados óptimos. Los efectos secundarios son mínimos, los cuales incluyen enrojecimiento, moretones y en casos raros, hiperpigmentación o formación de pequeños coágulos de sangre en la zona tratada. Siendo este último lo que habría puesto en riesgo la vida de Laura Flores.

Por tal motivo, la actriz recomienda que las personas qe busquen realizarse este procedimiento mejor acudan con un angiólogo, que es un médico especializado en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades del sistema vascular, que incluye las arterias, venas y vasos linfáticos. Además de que su campo de estudio no solo abarca las várices, sino también otras condiciones como trombosis, aneurismas, enfermedades arteriales periféricas, linfedema, entre otras.