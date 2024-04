Jorge Álvarez Máynez regulará Ticketmaster si se convierte en presidente: “Se agandallan con los costos”

El candidato de Movimiento Ciudadano habló sobre los derechos del consumidor. | Portada: Jovany Pérez, Infobae México.

En plena campaña electoral Jorge Álvarez Máynez ha comentado una propuesta que causó furor en las redes sociales. El candidato de Movimiento Ciudadano arremetió contra las malas prácticas de boleteras de conciertos y eventos masivos como Ticketmaster, prácticas que también han sido duramente criticadas por los usuarios.

Si bien Álvarez Máynez nunca mencionó como tal el nombre “Ticketmaster”, todas las quejas que expuso sobre las boleteras indicaron a sus seguidores que se refería al famoso sitio web. Incluso mencionó un par de eventos que fueron vendidos en dicho portal.

“Está reñidísimo (comprar los boletos), nunca se puede. Y una vez teniéndolos son capaces de decirte que tu boleto ya no vale, ‘es que hubo sobreventa’, o como Blink que se canceló”, dijo Máynez.

Acusó a la boletera de convertir en un asunto complejo la compra de boletos. Además, en su opinión, en tal empresa no existen los derechos del consumidor.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynez habla a su llegada a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), este domingo en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

“Bueno a mí me acaba de pasar con un concierto de un pianista que es favorito de mi mamá y quién sabe cuándo me vayan a regresar el dinero. No hay derechos para los consumidores en este país.”, continuó.

Máynez utilizó como ejemplo a las aerolíneas, en donde durante algún tiempo abusaron de los consumidores con los elevados costos y reglas estrictas para los equipajes.

“Pasa en aerolíneas que regulamos hace tiempo, propusimos una ley para regular lo del equipaje y demás, y creo que es muy importante que las boleteras respeten los derechos de los consumidores”, sentenció.

Los costos elevados para los conciertos

Ticketmaster implementa medidas para garantizar el acceso de verdaderos aficionados a eventos

Además, el candidato se refirió a los elevados costos de los boletos, algo de lo que prácticamente todos los asiduos de conciertos se han quejado:

“Se agandallan, el costo que le ponen a los boletos es brutal. Que 800 bolas y eso es barato, porque en festivales te atascan 4 o 5 mil bolas. Y luego que por imprimir los boletos (otros) 800. Oye, en digital mano. No sé... hay muchas cosas que regular y por eso propusimos una iniciativa para regular a las boleteras y que no sean tan gandallas”.

Finalmente, insinuó que en el tema de las boleteras existe sin duda un monopolio, algo que pretende controlar para que los mexicanos tengan mejores servicios y precios.

“Está bien que ganen dinero y que haya competencia, de hecho, que haya más competencia, que no sea un monopolio para que podamos tener nosotros mejores servicios y mejores precios”, concluyó.

Redes sociales aplauden la propuesta

El candidato de Movimento Ciudadano anotó una gran propuesta Crédito: UntalKaiser (X)

Las redes sociales de inmediato reaccionaron con entusiasmo, muchos aseguraron que ahora se planteaban seriamente otorgarle su voto.

“El man se metió a leer Twitter y decidió actuar”, “Presidente Maynez, Maynez, Maynez. Definitivamente eso sí es un gran problema. Gran propuesta”, “Alch yo voy a votar por Maynez para que se joda a Ticketmaster” y “Máynez se ha ganado mi voto, todos contra Ticketmaster”, son algunos comentarios de los internautas.