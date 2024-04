Cártel de Sinaloa: éstas son las principales entidades donde ‘Los Chapitos’ tienen presencia

'Los Chapitos' actualmente son liderados por tres hijos de 'El Chapo' Guzmán; Ovidio Guzmán permanece recluido en EEUU. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Aunque México ha sido testigo del surgimiento de diversos grupos criminales a lo largo de la historia, pocos han conseguido tanto la atención de las autoridades nacionales e internacionales como lo ha hecho el Cártel de Sinaloa, organización delictiva que, al corte de julio de 2023, tenía tenía presencia en 19 de las 32 entidades de la República y en más de 100 países.

Así lo señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el documento Protecting the U.S Homeland: fighting the flow from the southwest border, reporte en el que también se afirma que el también conocido Cártel del Pacífico mantiene la más amplia huella de los cárteles mexicanos.

Sin embargo, destaca que los efectos de la presencia del cártel de drogas puede variar significativamente entre una entidad y otra, toda vez que la organización criminal se encuentra dividida en dos facciones (principalmente). Una es liderada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y otra por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos popularmente como ‘Los Chapitos’.

Aquí te contamos cuáles son los principales estados donde estos últimos han logrado extender su dominio.

El liderazgo de Los Chapitos recae en los Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. (Crédito: OFAC)

De Sinaloa a Baja California Sur: aquí operan los hijos de ‘El Chapo’

Aunque la presencia de los hijos de Guzmán Loera ha sido rastreada en varias entidades, tanto las autoridades de México como de EEUU refieren que su bastión principal es Culiacán, Sinaloa.

Y es que aunque la capital sinaloense ha sido tradicionalmente el centro logístico y estratégico de la organización criminal, se cree que los hijos de ‘El Chapo’ tienen mayor influencia en las áreas urbanas, mientras que ‘El Mayo’ mantiene un control más fuerte en las zonas rurales.

Por otra parte, diversos reportes periodísticos destacan que pese a que los Guzmán Salazar y los Guzmán López comenzaron oficialmente su liderazgo al frente del Cártel de Sinaloa en 2016, año en el que su padre fue detenido por tercera y última vez, la violencia que han ejercido y su incursión en el negocio de fentanilo les ha permitido extender sus operaciones criminales a áreas que ya son controladas por otros cárteles de drogas.

'Los Chapitos' cuentan con brazos armados operando en gran parte del país. (Crédito: Infobae México/Jovani Pérez)

Algunos ejemplos son Tijuana, Baja California ―donde el Cártel de los Arellano Félix opera―; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Caborca, Sonora ―territorio del Cártel de Caborca, fundado por Rafael Caro Quintero―.

Otros territorios donde ‘Los Chapitos’ operan, según refiere el periodista Jorge Luis Montenegro en su más reciente obra, Los Chapitos: radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa, son Canelas, en Durango; Ciudad Obregón, en Sonora y Los Cabos, en Baja California Sur.

‘Los Chapitos’ también tienen presencia en Jalisco y CDMX

Según refieren diferentes reportes, ‘Los Chapitos’ también tienen presencia en dos entidades importantes para el narcotráfico: la Ciudad de México y Jalisco.

Montenegro apunta que, hasta el corte del 2022, en la capital del estado las autoridades habían identificado su presencia en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

En cuanto a Jalisco, se desconoce si los hijos de Guzmán Loera mantienen algún tipo de operación activa en dicha entidad, toda vez que es el bastión de su principal enemigo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, se ha hecho público que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como líderes de la facción, crecieron en Guadalajara, por lo que tienen historia y familia en dicha ciudad.

Es importante señalar que la dinámica del crimen organizado es fluida, con alianzas y conflictos constantemente en cambio. Por ello, la presencia y el grado de influencia de ‘Los Chapitos’ y otros grupos similares pueden variar con el tiempo.