Decapitados y con un mensaje: esto se sabe sobre los cuerpos hallados en Puebla

Narcomensaje indicó que este sería el inicio de una limpieza social - crédito Jesús Razo

Esta mañana, en el Periférico Ecológico de la zona metropolitana de Puebla, se hizo un macabro hallazgo de siete cuerpos desmembrados y decapitados dentro de un vehículo.

Gilberto Higuera Bernal, Fiscal General del estado, informó que los responsables dejaron mensajes junto a los cuerpos, indicando las razones de estos brutales asesinatos.

En una rueda de prensa liderada por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, se proporcionaron más detalles sobre el incidente.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, el ataque estaría atribuido a dos individuos que utilizaron un coche con reporte de robo para abandonar los restos.

Además, el gobernador enfatizó la importancia de la unidad entre las distintas instancias gubernamentales frente a acciones que buscan socavar la relación entre sociedad e instituciones.

El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, explicó que los cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en inmediaciones de Periferico Ecológico, esquina Camino Alvatan en inmediciaciones de faccionamiento Lomas del Valle.

Vecinos de la zona dieron parte a las autoridades, por lo que acudieron elementos de la policía municipal como primer respondiente quien dio parte a las autoridades ministeriales.

En tanto, el fiscal estatal señaló que en el lugar se encontraron siete cuerpos, cinco de ellos decapitados y uno más desmembrado.

“En cada uno de los cuerpos encontramos un mensaje escrito en papel refiriendo la razón de la privación de la vida, por supuesto injustificada y lícita delictiva”, dijo el titular de la Fiscalía.

Apuntó que en las primeras investigaciones se pudo conocer que el vehículo fue llevado ahí por dos personas quienes abandonaron la unidad, con reporte de robo y con placas de la Ciudad de México, y se dieron a la fuga.

Las autoridades no han descartado que estos hechos tengan que ver con el video donde presuntamente aparecen integrantes de la Operativa Barredora del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el contenido difundido, este grupo delictivo emite amenazas hacia el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, así como a funcionarios de seguridad pública bajo su gestión.

La grabación muestra una clara intimidación del CJNG hacia autoridades estatales y revela acusaciones directas contra la administración de Sergio Salomón Céspedes.

En el video, un representante del grupo encapuchado advierte sobre consecuencias para policías que colaboren con “ratas” y organizaciones independientes, utilizando el caso del asesinato de Adán Montes Rosales, un policía estatal suspendido investigado por vínculos con bandas criminales, como un ejemplo alarmante.

Este hecho suscitó preocupación sobre la penetración del crimen organizado en las fuerzas policiales de la región.

En tanto, el fiscal Higuera Bernal señaló que el asesinato de las siete personas “pudiera tratarse, no solo una probable disputa, sino también una acción de dominación de grupo delictivo sobre personas determinadas con fines probablemente no solo de dominación, sino también de reclutamiento y quizá esto es lo que está originado esta actividad, pero todavía no podemos hablar de las identidades,puesto que estamos en ese trabajo”.

Según un reporte de la organización Causa en Común, el estado de Puebla se ha ubicado entre las regiones con mayor número de crímenes violentos en el país.

El reporte, se señala que durante el pasado año, el delito con mayor incidencia en la entidad fue la tortura, seguido de asesinatos de mujeres con crueldad extrema y violación agravada. La organización resaltó que Puebla ocupó el séptimo lugar a nivel nacional con respecto a la cantidad de atrocidades cometidas, acumulando un total de 297 eventos y 133 víctimas.