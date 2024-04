Arremeten contra René Franco por ‘no juzgar’ la irrupción de Embajada de México en Ecuador: “Quiere llamar la atención”

Ningún gobierno se había atrevido a irrumpir una embajada de otro país en su territorio. (IG: @renefrancomx // AP Foto: Dolores Ochoa)

Las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador dieron un giro inesperado durante las últimas horas del viernes 05 de abril, pues la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Blas. Y es que el político ecuatoriano solicitó asilo político al gobierno mexicano tras ser condenado a pena privativa de libertad por la justicia de su país.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, confirmó esta información a través de un comunicado que difundió presidencia en redes sociales:

“Ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes (...) Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ecuatoriana y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.

Integrantes de un cuerpo élite de la Policía ecuatoriana irrumpen en la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

René Franco opina sobre irrupción de Embajada de México en Ecuador

En cuanto trascendió la noticia, varios mexicanos recurrieron a sus redes sociales para reprobar la medida que tomó el gobierno ecuatoriano para detener a Jorge Blas sin aparentemente considerar la soberanía mexicana, pues una embajada es considerada como territorio del país que representa.

Entre las opiniones que inundaron X -antes Twitter- destacó un breve, pero contundente mensaje que publicó René Franco: “No puedo criticar a los ecuatorianos por esta acción”.

Y es que muchos mexicanos usuarios de la plataforma consideraron que el comentario del conductor mexicano no fue apropiado, pues aparentemente esperaban que defendiera la soberanía de su país ante una irrupción nunca antes vista.

El locutor defendió su postura. (Crédito: Cuartoscuro)

“Creo que si se les está yendo de manos el no criticar esto. En verdad que creo que no entienden los alcances, pero si desenmascara la profunda ignorancia de todos los que hablan de política, esto va más allá del presidente. Pero es bueno que muestren su profunda ignorancia!”, comentó un internauta en en tuit.

“No mam*s René, podemos no querer a AMLO, pero esto rompe con todos los acuerdos internacionales, la embajada es territorio del país que la ocupa. Es como si hubieran invadido México, es una declaración de guerra .. esto ya es demasiado”, escribió otra mexicana.

“Es comediante que se puede esperar, habla solo para ganar atención”, agregó otro internauta mexicano.

El jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México, Roberto Canseco, habla con los medios de comunicación mientras intenta evitar que trasladen al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y a quien se le fue negado el asilo político, este viernes en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El conductor mexicano no se quedó con los brazos cruzados ante los ataques que recibió y defendió su postura: concordó que la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México rompe con los acuerdos internacionales y no le causa risa, pero “No los puedo criticar ni me voy a enfundar en una bandera nacional”.