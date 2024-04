Éste es el arsenal de armas asegurado tras enfrentamiento entre Guardia Nacional y grupo armado en Chiapas

Fotografía de archivo donde aparecen varios agentes de la Guardia Nacional (GN). EFE/Luis Torres

Luego de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) aseguró que 25 personas perdieron la vida tras un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional (GN) y un grupo armado en el municipio La Concordancia, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los hechos y mostró el arsenal de armas de fuego que fueron aseguradas a los presuntos criminales después del conflicto.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 3 de abril, el líder del Ejecutivo explicó que el pasado 31 de marzo Chiapas fue escenario de dos conflictos armados que, según declaró, dejaron alrededor de 10 muertos y no 25.

El primero de ellos, explicó, fue un enfrentamiento entre dos grupos criminales, mismo que habría dejado como resultado al menos cinco víctimas mortales.

“Se metieron a un rancho que presuntamente es de un jefe de un grupo y se confrontaron”, relató.

Derivado de este hecho, elementos de la GN que se encuentran en un campamento instalado en la zona fueron desplegados al lugar de los hechos y, mientras atravesaban un puente, fueron agredidos por hombres armados. El resultado fue de varios muertos y 13 detenidos ―incluyendo personas originarias de Guatemala―, así como también el aseguramiento de un arsenal de armas de grueso calibre.

Elementos de la Guardia Nacional patrullan las calles (EFE/Juan Manuel | Archivo)

Entre fusiles AK-47 y HK G-3

De acuerdo con la información difundida por el mandatario federal, además de la detención de 13 presuntos criminales, la GN aseguró 21 fusiles AK-47 calibre 7.62 milímetros, un arma de origen soviético que fue utilizado por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial.

Destaca la localización de un solo fusil Heckler & Kock (HK) G-3 calibre 7.62 milímetros, de igual manera conocido por haber sido creado durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, las autoridades decomisaron 149 cargadores, 138 para fusil AK-47 y 11 para fusil HK G-3 y dos vehículos de los que no se encontró reporte de robo; una camioneta pick up de redilas Nissan de 1.5 toneladas, color rojo y una pick up Toyota, color gris.

El arsenal fue asegurado tras el enfrentamiento. (Crédito: Presidencia)

¿Cuál fue el reporte del Frayba?

Los hechos rechazados durante ‘La Mañanera’ de este miércoles hacen referencia al boletín emitido por el Frayba durante la tarde del 2 de abril, en el que refieren que la masacre, ocurrida en la localidad Niños Héroes, dejó a varias personas de la población civil heridas y muertas.

“Según testimonios, en el fuego cruzado fueron asesinadas aproximadamente 25 personas, entre estas perdieron la vida diversos civiles y un sin número de personas resultaron heridas”, reportó el Centro de Derechos Humanos.

No obstante, según refiere el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del 27 al 31 de marzo se reportaron 24 homicidios en Chiapas, lo que posicionó a la entidad como la quinta con más asesinatos en la última semana, solo por detrás de Guanajuato, Edomex, Michoacán y Chihuahua.

Acorde con los datos disponibles, los hombres armados que se enfrentaron a los elementos de la GN arribaron desde Frontera Comalapa y Chicomuselo, zonas en la que se han presentado múltiples hechos violentos.

“Esto está muy cerca de la frontera, es donde tenemos más problemas”, reconoció López Obrador.