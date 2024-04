AMLO vuelve a cargar contra gobierno de Guanajuato tras asesinato de candidata en Celaya: “Está totalmente fuera de control”

El presidente López Obrador criticó, por segundo día seguido, al gobierno de Diego Sinhue (EFE/José Méndez)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar el gobierno del estado de Guanajuato, entidad gobernada por el panista Diego Sinhue en la que fue asesinada la candidata de Morena en Celaya y que, además, es puntero en cuanto al registro de homicidios diarios.

Durante su Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador volvió a hablar sobre el estado de Guanajuato, que históricamente ha sido gobernador por el PAN y en donde se tiene el mayor registro de asesinatos, algo que consideró, se tiene que atender.

“Este fin de semana, de todos los homicidios del país, 334, el 12 % de Guanajuato. Tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control”, dijo el mandatario federal, quien recordó que la entidad acumula varios años en el primer lugar de homicidios.

López Obrador lamentó lo que ocurre en la entidad, en donde, dijo, este tipo de violencia es ya un asunto “cotidiano”. No obstante, aprovechó para criticar a los medios de comunicación por no dar cobertura a este tipo de situaciones.

El presidente expuso una serie de datos en los cuales enfatizó la crisis de seguridad de la entidad. Por ejemplo, dijo, el lunes 1 de abril se registraron 76 homicidios, de los cuales 15% ocurrieron en Guanajuato; mientras que el martes 2 de abril se registraron 71 asesinatos, de los cuales el 23% ocurrió en esta entidad.

Minutos más tarde el presidente López Obrador habló nuevamente de los homicidios en el país y cómo se realizan reuniones con gobernadores, fiscales y secretarios de Seguridad estatales para tratar asuntos relacionados con la violencia, encuentros, dijo, en los que algunas autoridades estatales no asisten. .

En ese punto mencionó a las autoridades de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue y el fiscal Carlos Zamarripa, a quienes acusó de no presentarse a estas mesas pese a que se trata de un asunto fundamental.

“Hay muchos casos que no van a estas mesas, un caso es el de Guanajuato, el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de estas meses, el que va más es el secretario de Guanajuato. Pero no van, cuando es un asunto fundamental, prioritario, hay gobernadores que tienen 95,96% de asistencia y hay unos que no van”, dijo el presidente.