AMLO celebra reacción de ciudadanos a las polémicas preguntas de un youtuber en el Metro CDMX: “Qué nivel de la gente”

Presentó un video en el que cuestionan a los pasajeros sobre las acciones en el sistema de transporte. Foto: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó buena parte de La Mañanera de este lunes 1 de abril a celebrar que los ciudadanos ya no se dejen engañar tan fácilmente y estén más informados que antes sobre lo que acontece en sus entornos y en el país, pues eso significa que la llamada ‘revolución de las conciencias’ está dando frutos.

Una prueba es la reciente protesta de músicos en Mazatlán, quienes en plena defensa de sus derechos salieron a protestar con todo e instrumentos ante la polémica propuesta del hotelero Ernesto Coppel para regular su presencia en las playas debido a que su ruido molestaba a los turistas, sobre todo extranjeros; al final la idea no avanzó porque los integrantes de las bandas salieron a defender sus derechos, “de eso viven, es una tradición”, dijo AMLO.

A decir del mandatario, otra de las pruebas de que el pueblo ya es más consciente es un video que circula en redes sociales, donde el youtuber Enrique Cervantes (@quiquequelite) se sube al Metro de la Ciudad de México y cuestiona a los pasajeros sobre el gobierno y las acciones que ha emprendido en los últimos años en dicho sistema de transporte.

“¿Es más rápido? Seguridad, ¿la seguridad es mejor? Cuéntenos. ¿Quién gobernaba cuando se cayó la Línea 12?”, pregunta en tono retador los ciudadanos, a lo que éstos le responden que sí se notan los cambios y la inversión en el Metro, “La seguridad mejoró”, “La línea que acaban de abrir, tiene mejores vagones”, “La cosa está así, primero hay que sacar al sindicato del Metro, si se cayó fue por el mantenimiento, el sindicato es el responsable del mantenimiento”, son algunas de las respuestas.

Ciudadanos respaldan a Morena y AMLO celebra que haya más información

Se puede apreciar que los ciudadanos muestran afinidad con el actual gobierno de Morena (junto con sus partidos aliados) y consideran que pese a las críticas que recibe, se nota una mejoría en comparación con las administraciones de otros expresidentes, como Felipe Calderón Hinojosa, o con Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el caso de la Ciudad de México.

“Prefiero que Morena haga más proyectos a que otro se enriquezcan”, dijo uno de los usuarios en la estación Velódromo, terminal provisional de la Línea 9, debido a la remodelación de la misma. El youtuber asintió y le contestó que le daba la razón en ese punto.,

Tras el video, el presidente López Obrador celebró que los ciudadanos ‘ya no se dejen’. “¿A poco no está bien? Y hay unos mucho mejor, pero qué nivel de la gente. Y dicen los fifís que el pueblo no sabe, que no está informado, el pueblo es sabio. Eso es lo que está sucediendo”, dijo AMLO.