“Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo”, asegura la mamá de Camila, menor asesinada en Taxco

La madre de Camila niega ser culpable del asesinato de su hija

El caso de Camila, una menor de ocho años de edad que fue presuntamente privada de la libertad y tras ello asesinada en la comunidad de Taxco, en el estado de Guerrero, continúa causando indignación entre la sociedad mexicana. No obstante, entre las investigaciones del caso llamó la atención que a madre de la menor fue señalada de ser culpable de los hechos, motivo por el cual la mujer, visiblemente afectada, se defendió asegurando que ella simplemente confió en las personas incorrectas.

Magui, como se identificó a la mujer, ofreció una entrevista con diversos medios de comunicación resaltando que ella confiaba, tanto en la madre de la amiga de su hija como en el resto de la familia debido a que había una buena amistad entre las menores de edad.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”.

La mujer insistió ante los integrantes de la prensa que las menores de edad solían reunirse con frecuencia para jugar; incluso, la amiga de Camila, quien se sabe es hija de Ana Rosa, la mujer que fue linchada por habitantes de Taxco, había estado antes en su casa, por lo que no vio mal que el pasado miércoles la niña acudiera a su casa con el pretexto de disfrutar de una albercada.

“La niña incluso también iba a mi casa, muchas veces. Mi niña la quería, su único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña”.

Coon una serie de manifestaciones pidieron justicia para a menor asesinada (AP Foto/Fernando Llano)

Afirma que hay más involucrados

Debido a la atención que ha recibido el caso, la madre de Camilia pidió a las autoridades investigar a fondo pues advirtió que, detrás de la presunta culpable, quien murió a causa de ser linchada el pasado jueves 28 de marzo, hay más personas, evento por le que insistió en que debe haber justicia por la muerte de la menor.

Al momento, las autoridades e incluso la familia de la menor asesinada, no han podido revelar si se trata de un grupo criminal o de otras personas las que podrían estar detrás de este suceso que ha cimbrado al país.

Sin embargo, la mujer también abordó el tema del linchamiento a los presuntos responsables al resaltar que ella no quería que las cosas sucedieran así, pues si bien pensó que se trataba de personas confiables, la muerte de Ana Rosa no lo considera justo pues hubiera preferido verla tras las rejas sufriendo lo mismo que ella padece tras despedir a su hija.

“Me dieron una cara diferente a mí y, también lo que pasó con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche ahí sin dormir. Yo no siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. Para la persona que está diciendo, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña que lo único que hacía era querer a su hija”.

Dieron golpiza a mujer presuntamente implicada en asesinato de Camila - Crédito: X/@JacobMorant

Entre lágrimas, la madre de Camilia destacó que ninguna niña y ninguna familia debía vivir lo mismo que en la actualidad ella atraviesa, lo que ha generado comentarios de parte de internautas quienes han urgido a las autoridades no solo esclarecer el caso de la menor antes citada, sino también devolverle la paz a Taxco que, presuntamente está en manos del crimen organizado.

Funcionario pide disculpas a la familia de Camila

Las palabras que Magui dio a la prensa, fueron derivadas de la postura de las autoridades locales quienes la responsabilizaron de los hechos. En ese sentido, Doroteo Eugenio Vázquez, quien funge como titular de Seguridad del pueblo mágico de Taxco, ofreció una disculpa a la mujer por haberla responsabilizado.

“Creo que mis palabras si en un momento ofendieron a la opinión pública y en este caso a la víctima, ofrezco una disculpa pública al respecto y me reservo mi derecho (a realizar más declaraciones al respecto)”.

(X @Miri_Rush)

El funcionario público había manifestado que la mamá de Camila no tenía los cuidados suficientes para con la menor y, por ello, la señaló como responsable, lo que dio pie a la generación de críticas en su contra, al tiempo de también orillar a la mujer a romper el silencio.

“Si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña sin percatarse con las medidas de seguridad pertinentes”, fueron las palabras del funcionario público de Taxco.