¿Por qué lincharon a presuntos asesinos de Camila en Taxco? Tío de la niña narra cómo obtuvieron las pruebas del crimen

El tío de la menor narró por qué lincharon a los presuntos asesinos de Camila Crédito: TikTok UNO TV

El caso de Camila Gómez, la niña de ocho años que fue hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida en Taxco, Guerrero, causó dolor e indignación a nivel nacional, no solo por tratarse del feminicidio de una menor de edad, sino por lo que generó en su comunidad luego de que sus vecinos decidieron linchar a la presunta asesina, identificada como Ana Rosa “N”, junto con dos de sus hijos.

César Gómez, tío de la menor, narró paso a paso cómo fue que su familia supo que la menor había sido secuestrada y asesinada, presuntamente a manos de Ana Rosa “N” y su familia, así como los motivos que tuvieron sus vecinos para tomar la decisión de ingresar al domicilio de la mujer y hacer justicia por su propia mano.

De acuerdo con el medio UNO TV, el tío de Camila platicó que su sobrina llegó a la casa de Ana Rosa alrededor de las 13:00 horas del miércoles, ya que era su vecina y la había invitado a jugar con su hija en una alberca; no obstante, cuando su mamá fue a recogerla un par de horas después, la mujer aseguró que la menor nunca había llegado.

Camila, de 8 años, salió a jugar a casa de una amiga y horas más tarde fue encontrada muerta

Esto generó incertidumbre a la mamá de Camila, pues estaba segura de que la menor estaba con ella, pero comenzó a buscarla de la zona, pero poco tiempo después le llegaron mensajes de texto en los que le pedían un rescate por su hija.

Sin embargo, como parte de la búsqueda, la familia de la menor pidió los videos grabados por cámaras de otros domicilios y negocios en la misma calle donde fue vista por última vez, en la que confirmaban que Camila entró al domicilio en cuestión, pero nunca salió.

“Entre la 1:00 y las 4:00 de la tarde, mi sobrina salió de su domicilio, a un domicilio que es a un lado de su casa para convivir con otra amiguita, que la habían invita a un alberca; le dio permiso su mamá, y fue allá a divertirse la niña. Cuando mi cuñada fue a recoger a mi sobrina, sale la mamá y le dice que no, que ahí nunca llegó mi sobrina, empieza a decir: “Cómo de que no, si aquí vino a jugar con tu hija”.

“Mi cuñada empieza a buscar a su hija en el mismo lugar y no da con la niña, empieza, gracias que hay unas cámaras ahí, particulares y de un negocio, que nos proporcionaron algunos videos y ahí sale que la niña entra, es un callejón cerrado, ahí se mira donde entra pero nunca sale, a la hora que dice que fue a jugar”, dijo en entrevista para ese medio.

Cámaras de videovigilancia captaron a la menor entrando a - Crédito: La Voz de la Noticia

¿Cómo hallaron el cuerpo de Camila?

Indicó que alrededor de las 14:00 horas del miércoles, Ana Rosa “N” salió de su casa “con un bote de ropa” indicando que se dirigía a la lavandería, pero detrás de ella estaba un hombre alto y robusto, que cargaba “con trabajos” un “bulto pesado”, que estaba dentro de una bolsa de basura negra, lo cual también quedó grabado en video.

César Gómez mencionó que poco tiempo después regresaron y ambos tenían una actitud tranquila, pero que para ese entonces la familia de Camila ya tenía las pruebas de que ellos la tenían secuestrada e incluso ya estaban en contacto con las autoridades.

Unas horas más tarde, el hombre que estaba con Ana Rosa fue detenido y les reveló dónde habían dejado el cuerpo de la menor, quien fue hallada sin vida.

“Y las cámaras graban desde cuando empieza a bajar él, llega, cruza la carretera, abre la cajuela y mete la bolsa en la cajuela, y se sube la señora y se va. Después regresan y según ellos no había pasado nada, ellos estaban tranquilos y todo, pero nosotros ya teníamos toda la evidencia de que ellos habían sido los que se la habían llevado, nosotros pensábamos que estaba viva, pero así como la llevaban en bulto pues ya iba muerta mi sobrina.

“En la noche ya la secretaria de Gobierno, fue la que nos ha estado dando todo el apoyo desde el principio, la doctora Anacleta (López Vega), nos dio todo el apoyo desde el principio, para que se movilizara todo, detuvieron al taxista, lo localizaron, el dijo la ubicación y todo y dan con mi sobrina, desgraciadamente ya estaba fallecida”, comentó.

Varios vecinos en la calle en el momento en que el ataúd con los restos de una niña de 8 años es entregado a sus familiares en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor, que desapareció el miércoles, fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano)

¿Por qué lincharon a la presunta asesina?

El tío de Camila dijo que a pesar de las pruebas y la confesión del taxista que ayudó con el traslado del cuerpo, la Fiscalía General estatal tardó en detener a Ana Rosa “N” por el asesinato, manteniendo a la familia pendiente con la promesa de que ya estaban por obtener la orden de aprehensión.

Mientras tanto, los vecinos se fueron enterando de lo ocurrido, por lo que empezaron a rodear la casa de la presunta asesina para evitar que escapara; no obstante, se comenzaron a desesperar por la tardanza de las autoridades para actuar, lo que generó enojo y que decidieran mejor entrar ellos a hacer justicia por su cuenta.

“Pero lo más malo es que la fiscalía nos decía, ya estaban todas las pruebas y los demás involucrados erala mamá que estaba en su domicilio con sus hijos, su otra hija, que obviamente todos estaban involucrados en el secuestro, no les hacían nada, estaba todo el gobierno per estaba de adorno, porque no hacia nada, no actuaban, de toda la noche y todo el día decían: ahorita y además al rato llega la orden de aprehensión y nunca sale, la gente se empieza a juntar y se desespera, se hace el caos, obviamente a lo mejor ya saben todo lo que pasó y se hace un relajo con toda la gente.

“Nosotros no dijimos nada, pero toda la gente hizo lo que quisieron hacer por la injusticia de que no hacía nada el gobierno, estaban ahí los del gobierno pero no hacían nada, la fiscalía nos traía que al rato: denos media hora, ya a a llegar la orden, nunca salió la orden, explotaron todos, decidieron entrar y paso todo lo que sucedió, voltearon los carros, los golpes, todo”, concluyó.