¿Cómo ayudó Blink-182 a catapultar la carrera de la banda Pxndx? Esto es lo que se sabe

Esta es la razón por la que Blink-182 salvó la carrera de la banda Pxndx Credito:archivo

Una de las bandas de rock más destacadas de principios de los 2000 en México fue Panda (estilizado como Pxndx), agrupación que logró posicionarse en el gusto de miles de jóvenes gracias a sus letras, pero además, existió un momento cumbre en su carrera que los hizo tener un constante ascenso, en el cual está involucrada la banda Blink-182.

Pxndx logró hacer que su música conectará con los jóvenes con canciones como Cita en el quirófano, Disculpa los malos pensamientos, Procedimientos para llegar a un común acuerdo, Solo a terceros, Pasar desapercibido, Los malaventurados no lloran y Narcisista por excelencia.

Durante sus años de actividad, la banda estuvo conformada por José Madero como vocalista y guitarrista; Arturo Arrendondo como guitarrista principal; Ricardo Treviño como bajista y Jorge Vázquez como baterista.

Pxndx fue una banda referente del rock en México (Pxndx)

¿Cómo “salvó” Blink-182 a Pxndx?

Fue por medio del podcast Dos Nombres Comunes conducido por Andreas Östberg y José Madero (vocalista de Pxndx) que el cantante compartió el momento en el que Pxndx consiguió su momento de ascenso al éxito.

Pxndx había lanzado dos álbumes antes de saltar a la fama, las cuales no habían tenido tanto impacto en su carrera y posterior a ello, los integrantes se habían enfocado en sus estudios universitarios, en su caso, José Madero estudió la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, de donde se graduó a los 22 años.

José Madero recordó cuando intentó dedicarse al Derecho, pues entró a trabajar a un despacho en donde al no contar con experiencia laboral, lo único que le ofrecían era un pago con experiencia y conocimiento, a lo que el cantante accedió en primera instancia.

“Cuando tenía 24 me dieron trabajo en un despacho de abogados, pero no me pagaban y ya estaba graduado, nada más que me decían ‘nunca has trabajado’ a lo que yo contestaba que no, le estoy pegando al rockstar”, recordó el músico.

“Cuando nos ofrecen abrirle a Blink-182 un show aquí en Monterrey y dos en la Ciudad de México y aceptamos, la banda ya estaba en las últimas. Teníamos dos discos, como que la aventura había terminado, siempre había sido como nuestro hobbie y ya teníamos que enfrentarnos a la vida real”, destacó el también escritor.

La carrera en el Derecho de Madero llegaría a su fin de manera muy rápida, pues para poder asistir a los tres conciertos en los que le abrirían a Blink-182 tenía que pedir tres días de descanso en su trabajo, lo que consideró que sería fácil de obtener tomando en cuenta que no recibía dinero por sus labores.

Invitaron a Pxndx a abrirle tres conciertos a Blink-182 en México (Especial)

Madero recuerda haber llegado con su jefe a pedir permiso para faltar un viernes a su trabajo; sin embargo la respuesta que obtuvo fue “¿Cómo que no vas a venir el viernes, pues en donde crees que estás?” Situación que provocó que el cantante optara por renunciar, ya que al abrirle los conciertos a Blink-182 recibieron una buena cantidad de dinero que le ayudaría a sobrevivir sin empleo durante algún tiempo.

“Nos fuimos a abrir los conciertos y nos fue muy bien, después decidimos grabar otro disco. Nos juntamos para empezar a componer y a mi entonces novia no le gustó la idea de que yo ya no tenía trabajo y que mi aventura en el rock iba a continuar, por lo que me terminó”.

Posterior a ello, la banda lanzó su tercer disco, llamado Para ti con desprecio, el cual los llevó a consolidar su carrera y ser un referente del rock en México.

El álbum "Para ti con desprecio" catapultó a Pxndx a la fama (Especial)

¿Quién es Pxndx?

Pxndx, también conocido como Panda, es una banda de rock alternativo originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Fue fundada en 1996 por José Madero, Ricardo Treviño, Arturo Arredondo y Jorge Vázquez. La agrupación se destacó en la escena musical por su estilo que fusiona elementos de punk, rock alternativo y emocore.

A lo largo de su carrera, Pxndx ha lanzado varios álbumes de estudio que han sido bien recibidos tanto por la crítica como por el público, tales como Para ti con desprecio y Amantes Sunt Amentes. Sus letras a menudo exploran temas complejos de relaciones personales, desamor y crítica social, lo que les ha permitido establecer una conexión profunda con su audiencia.

La banda ha disfrutado de una considerable popularidad en México y en otros países de habla hispana, participando en numerosos conciertos y festivales musicales. A pesar de haber anunciado una pausa indefinida en 2016, Pxndx sigue siendo una referencia significativa dentro de la escena del rock en español.