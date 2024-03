Caso Camila: ¿Madre e hijas de Ana Rosa iban a ser linchadas por habitantes de Taxco?

Familiares de Ana Rosa también iban a ser linchados; vecinos las resguardaron (X @Miri_Rush)

El asesinato de Camila, una menor de 8 años de edad, no solo ha causado indignación a nivel nacional, sino que además ha sido motivo para exigir a las autoridades la impartición de justicia, tanto por este caso como por el de otros menores de edad; sin embargo, el hecho de saber que los presuntos responsables fueron linchados ha lanzado más incógnitas, entre las que destaca el saber qué fue del paradero de la hija menor de Ana Rosa, la mujer que fue señalada como la verdadera culpable.

La mujer antes citada y sus dos hijos, identificados como Axel Alejandro y Alfredo “N”, de 21 y 18 años de edad respectivamente, fueron al igual que la fémina, sacados a la fuerza por habitantes de Taxco, en el estado de Guerrero, tras ubicar el cuerpo de Camila abandonado entre la maleza a un costado de la Autopista Taxco-Cuernavaca.

Habitantes del pueblo característico por la venta de plata, acudieron al Barrio La Florida para impartir justica por mano propia. A pesar de la presencia de elementos de la Policía Estatal, los habitantes de este pueblo mágico atacaron a golpes a los tres sujetos tras darse a conocer que, con engaños, privaron de la libertad a la menor quien pensaba que se trataba de una invitación a una albercada en la cual participaría su amiga, hija de Ana Rosa con quien la hoy occisa tenía una buena amistad.

En el video se ve que las personas suben un tambo y una bolsa negra en la cajuela de un taxi y se retiran

Presunta culpable usó a su hija de señuelo

De acuerdo con lo expuesto por Magui, la relación entre su hija y la menor de edad quien es hija de la presunta feminicida no era nueva pues incluso, ambas niñas solían pasar en la casa de la otra una para divertirse, de ahí que, al recibir la llamada de parte de Ana Rosa para la invitación a la alberca no fue tomado mal. Valiéndose de esta cercanía, la madre de Camial también creyó la versión respecto a que la niña no había llegado al domicilio, dejando como primer reporte que había sido sustraída por otras personas.

“La niña incluso también iba a mi casa, muchas veces. Mi niña la quería, su único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña”, fueron declaraciones de Magui ante la prensa.

Así fue la triste despedida de la mamá de Camila con su hija en el panteón de Taxco guerrero

Actualmente se sabe que, al momento del linchamiento, en la casa de Ana Rosa se encontraba también su hija adolescente identificada como Ivanna y una menor de 10 años a quien usaron para hacerle creer a Camila que se trataba de una tarde de juego más. Del mismo modo, se informó que en el inmueble que fue saqueado, se encontraba la madre de la presunta responsable de este crimen, una adulta mayor a quien vecinos protegieron de la turba para impedir que fuera agredida por la población que iracunda, trató de ejercer justicia.

La hija de la presunta responsable fue usada para cometer el crimen

Sobre el paradero de la amiga de Camila, su hermana y la abuela, Multimedios reportó que no están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guererro, sino que, tras ser resguardadas por los mismos vecinos del Barrio La Florida, fueron llevadas a un sitio que se mantiene bajo reserva.

Internautas piden resguardar a la menor

Debido a que en redes sociales se difundieron imágenes del momento en el que la casa donde residía Ana Rosa y sus hijos fue irrumpida por los habitantes de Taxco, internautas pidieron a las autoridades dar protección y atención psicológica a la amiga de Camila a quien se ha dicho, sólo fue víctima de las circunstancias al ser usada para atraer a la niña por la que habrían pedido un rescate por 250 mil pesos.

Internautas pidieron resguardar a la amiga de Camila, tras el linchamiento de su familia

En un video publicado en la red social X, -antes Twitter-,se ha mencionado que se escuchan los gritos de la menor de edad pidiendo ayuda para proteger a su madre; sin embargo, también ha surgido la teoría respecto a que se confunde el grito de ayuda con el del resto de la población. Las autoridades de Guerrero y de Taxco, no han mencionado si la familia de la presunta responsable tendrán protección tras los hechos.