Camila Gómez: uno de los más de 340 feminicidios infantiles en la administración de AMLO

Una mujer con un cartel en el que pide justicia por la desaparición y muerte de una niña de 8 años que desapareció el día anterior, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor, que desapareció el miércoles, fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano)

Como muchas niñas de su edad Camila Gómez Ortega salió a jugar, pero lo hizo en uno de los estados más inseguros y violentos del país: Guerrero, tierra de pueblos mágicos y de gente trabajadora; pero también una región en guerra entre cárteles y con un alto nivel de impunidad que hace meses sobrepasó a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Una revisión a los feminicidios infantiles cometidos durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada por la organización Aquí Estamos: feminicidio infantil en México, da cuenta de 341 asesinatos de niñas y adolescentes, cifras de 2019 a 2023.

Los datos arrojan que cada cinco días se comete un feminicidio infantil en México; en la mayoría de los casos los responsables son los familiares directos, vecinos, amigos o parejas; de manera recurrente las menores sufren agresiones sexuales y sus cuerpos suelen ser encontrados en sus propios hogares.

A Camila Gómez presuntamente la asesinaron sus vecinos, esto después de secuestrarla y pedir 250 mil pesos de recompensa; pero su cuerpo no apareció en su casa ni en la de sus plagiarios; el cadáver de la pequeña de ojos marrones y cabello oscuro, de apenas 1.35 metros de altura, fue encontrado en la carretera Taxco-Cuernavaca.

Trabajadores de la funeraria cargan el ataúd con los restos de Camila, una niña de 8 años, en Taxco, México, el jueves 28 de marzo de 2024. El cuerpo de la menor, que desapareció el miércoles, fue encontrado en una carretera a las afueras de la ciudad el jueves. (AP Foto/Fernando Llano)

“Las niñas no se tocan”

Ana Rosa “N” yace en el suelo, no lleva blusa ni zapatos: soporta una lluvia de patadas mientras le gritan y le repiten “Las niñas no se tocan”; sus agresores son vecinos de Taxco, Guerrero, el mismo pueblo que hace dos meses iluminó la noche como símbolo de protesta para exigir un alto a la inseguridad y la violencia. Ana Rosa es señalada como una de los tres secuestradores de Camila Gómez.

De las 45 niñas y adolescentes víctimas de feminicidio infantil en 2023, cerca de la mitad de los asesinos eran sus familiares directos (18), en uno de los casos el homicida era su pareja, en tres su expareja, en tres un conocido, en cuatro un desconocido y en 17 casos no se tiene un sospechoso.

De acuerdo con Aquí Estamos, 10 de las menores asesinadas murieron por apuñalamiento, 10 más por golpes y a cinco de las 18 víctimas las violaron antes de asesinarlas.

En el último año sólo una menor de edad fue víctima de feminicidio infantil en Guerrero, mientras que el Estado de México concentró 7 casos, 6 Jalisco, 5 Chihuahua y Puebla y 4 en Ciudad de México y Oaxaca.

Feminicidio Infantil Aquí Estamos

“Siguen matando niñas porque pueden”

Hartos de la violencia y la impunidad, los habitantes de Taxco lincharon a una de las secuestradoras de Camila Gómez: Ana Rosa ”N” murió en manos de la policía de Taxco por los golpes que los pobladores le propinaron; los otros dos involucrados también fueron golpeados pero se desconoce su estado de salud.

“Los feminicidios no se investigan y cuando se investigan, se investigan mal”, dijo Irinea Buendía a Infobae México y agregó:

“Los hombres siguen matando a mujeres de todas las edades, todos los días, porque pueden y porque no pasa nada”

Datos del reporte de impunidad en el delito de feminicidio de la organización México Evalúa revelaron que en el año 2022 se registró una media nacional del 88.6 por ciento; empero, en entidades como la Ciudad de México, Zacatecas y Quintana Roo el nivel de impunidad en la materia alcanzó el 100 por ciento.

Para activistas como Alice, integrante de Crianza Feminista, es indispensable separar los delitos de feminicidio de los de feminicidio infantil; el objetivo, hacer hincapié en que se matan a decenas de niñas y adolescentes cada año, que no hay políticas públicas de prevención, que hay impunidad, que las fiscalías, ministerios públicos y policías no atienden los casos con perspectiva de género; pero sobre todo, porque de no visibilizarse los casos de niñas asesinadas, “seguirán matándolas, porque el Estado no castiga a los culpables”.