Por qué siguen matando a cientos de niñas en México: “porque pueden”, hay impunidad del 100 %, afirmó Irinea Buendía

ARCHIVO - Juguetes repartidos por toda la plaza 20 de julio en protesta por la violencia contra los niños en Bogotá, Colombia, el 22 de noviembre de 2022. Un informe publicado el martes 7 de marzo de 2023 sitúa a los países de América Latina en un listado en función de las acciones y políticas tomadas contra el abuso sexual infantil y su prevención. La mayoría de países de la región están por debajo de la media. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) AP

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han asesinado a una niña o adolescente cada cinco días, es decir, en los 58 meses entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023 (último reporte), 352 mujeres menores de 18 años fueron víctimas de feminicidio infantil: de ahí la importancia de nombrar cada uno de los casos para visibilizar la problemática.

Para Alice, integrante de la Colectiva Crianza Feminista, es evidente que las políticas gubernamentales no están ayudando a frenar el problema de la violencia de género -para las mujeres en general-; sin embargo, “si dejamos de mencionar los casos de feminicidio infantil, estos no serán visibles y las autoridades no harán nada para crear políticas públicas que atiendan el problema”.

Para erradicar la violencia de género -ahonda Alice- se deben atacar varios frentes: cursos de perspectiva de género para fiscalías, magistrados, ministerios públicos y policías, entre otros; políticas de prevención, asesoramiento y seguimiento a víctimas y familiares; y especial atención en la sociedad y los núcleos familiares, pues muy frecuentemente son los victimarios.

Datos recogidos por la organización Aquí Estamos: Feminicidio Infantil en México, dan cuenta de que en la primera mitad del actual sexenio se documentaron la mayoría de los crímenes atroces contra niñas y adolescentes: 243 víctimas, siendo el año 2020 el más violento con 86 vidas truncadas a causa de la violencia de género.

Aquí Estamos: Feminicidio Infantil en México

Al revisar las cifras de Aquí Estamos encontramos que en ese lapso de tiempo la mayoría de las víctimas tenía un parentesco o era conocida de su victimario: en 8 casos el feminicida era el padre, en 34 el padrastro, en 4 la madre, en 2 su abuelo, en 2 un hermano, en 2 otros familiares, en 19 su pareja, en 8 su expareja, en 34 casos un conocido o vecino y en 2 casos un amigo.

Aunque en 2022 la cifra de feminicidios infantiles cayo a 53, un estudio de la organización México Evalúa reveló cifras preocupantes: el nivel de impunidad nacional de feminicidios (generales) fue de 88.6 % y tres entidades alcanzaron el 100 %: Ciudad de México, Quintana Roo y Zacatecas; otras como Jalisco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca superaron el 98 %.

Aquí Estamos también identificó que ese nivel de impunidad se logró por los únicos 8 sentenciados de entre los 26 detenidos por las 53 carpetas de investigación que se abrieron por el delito de feminicidio infantil en todo el 2022.

Hay que nombrar la violencia contra niñas y adolescentes

Las cifras federales poco (casi nada) coinciden con los registros de defensoras de derechos humanos y colectivas; mientras el gobierno da cuenta de 827 feminicidios en todo el 2023 -en promedio 2 mujeres asesinadas al día-, la sociedad civil sostiene que entre 10 y 11 mujeres son víctimas de feminicidios cada día.

Las cifras no coinciden, refiere Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, porque “los feminicidios no se investigan y cuando se investigan, se investigan mal y, por regla general, las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente”.

Sin instituciones que actúen con perspectiva de género y con fiscalías que no son capaces de armar una carpeta de investigación sólida de los cientos de casos de mujeres, niñas y adolescentes asesinadas el país, “cuando llegan con el juez, éste con una mano en la cintura la tira como si fuera un castillo de naipes. De ahí viene la impunidad”.

La activista Irinea Buendia Cortez,madre de Mariana Lima victima de feminicidio habla durante una conferencia de prensa hoy, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México). EFE/Carlos López EFE

“Los hombres siguen matando a mujeres de todas las edades, todos los días, porque pueden y porque no pasa nada”: Irinea Buendía.

En entrevista para Infobae México, la madre e impulsora de la Ley Mariana Lima recordó que el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género dice que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de genero (incluidos suicidios y accidentes); sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dio otra orden.

“Según el gobierno ya bajaron las cifras, según ellos; no es que ya hayan bajado, lo que pasa es que desde el 2018 el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo en ese momento que los feminicidios ya se iban a investigar como homicidios dolosos porque a sus ministerios públicos les costaba mucho trabajo poder acreditar las razones de género”: Irinea Buendía.

“¿Dónde están las carpetas de todas las víctimas de feminicidio?”: Irinea Buendía

Desde que Irinea Buendía salió a caminar el país luego del feminicidio de su hija a manos de su expareja se acumularon 165 mil 798 muertas violentas de mujeres en México, 108 mil 584 muertes de mujeres por accidentes (2010-2022), según cifras recogidas por ella misma. “¿Dónde están esas carpetas, dónde están las investigaciones, cuántos detenidos hay, cuántos sentenciados?”, son preguntas que nadie ha podido responderle.

Irinea recuerda que cuando inició a buscar justicia para Mariana Lima y para todas las mujeres asesinadas en México, el ministerio público al que enfrentó para que investigara el caso de su hija como feminicidio y no como suicidio la regañó y le dijo que ella no sabía.

“Tenía razón, yo no tengo una formación académica, pero sí tengo tres dedos de frente para saber que Julio César Hernández Ballinas había matado con violencia a mi hija Mariana Lima”.

México Evalúa. Impunidad feminicidio 2022

Haciendo caso a las cifras de Irinea Buendía respecto a que 13 mujeres son asesinadas con violencia en México cada día, en todo el año pasado los feminicidios podrían pasar de 827 a 4 mil 745, incluyendo niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad: “porque también nos matan (...) A mí me atacaron hace unos meses”.

A pesar de que en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los feminicidios infantiles no figuran en los puntos más altos de las gráficas, Aquí Estamos nos recuerda que entre 2019 y 2022 la mayoría de las víctimas de feminicidio infantil eran adolescentes entre 14 y 17 años; pero no escapan a la estadística 17 niñas de un año o meses que fueron asesinadas; otras 62 apenas llegaban a los nueve años.

La causa de la muerte también refleja la brutalidad de los crímenes: estrangulamiento, golpes, apuñalamiento, disparos, tortura y violación; siendo el propio hogar de las niñas y adolescentes donde las asesinaron o donde encontraron sus cuerpos.

“Tenemos que seguir señalando todos los niveles de violencia para que sean visibilizados”, resalta Alice de Crianza Feminista; el feminicidio infantil -continúa- no es sólo una realidad, es un delito atroz, es una agravante que debe ser castigada a pesar de sólo estar incorporado en 15 de los 32 códigos penales del país. Hacia ahí va la lucha.