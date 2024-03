¿Cometió un delito electoral? Paco Ignacio Taibo II destacó programas sociales durante evento del FCE

Paco Ignacio Taibo II habló de los programas sociales (Cuartoscuro)

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, podría estar en una probable comisión de delito electoral, debido a que exaltó la herencia de los programas sociales en la Ciudad de México durante la inauguración de la 17º Gran Remate de Libros y Películas.

En su discurso, el académico destacó que la capital del país es una de las urbes, a nivel mundial, que más ofrece una amplia variedad de libros gratuitos o a bajo costo, lo cual incentiva a la cultura de la ciudadanía y da paso a la socialización del conocimiento.

No obstante, el problema radicó cuando sentenció que esa apertura cultural se intensificó en los últimos cinco años, es decir, desde que ganó la Cuarta Transformación, debido a que desde la administración local se trabajó por un impulso a la lectura mediante programas sociales, a los cuales llamó “especiales”.

El director del FCE habló del papel de la organización en la socialización de la cultura (Cuartoscuro)

Es importante destacar que, más allá de los señalamiento a la ayuda social, el escritor hizo énfasis en el papel social que tiene el Fondo de Cultura Económica, pues destacó que han estado más presentes con la ciudadanía gracias a la participación en este tipo de actividades.

“La Ciudad de México es de las ciudades del mundo que más oferta de libros gratuitos y de libro de bajo precio tiene en el planeta, qué me digan cuál, porque últimamente no he visto en los últimos cinco años ninguna otra ciudad en el planeta con un impulso por el fomento a la lectura de este tamaño, no sólo diez escuelas visitadas diarias con librobuses, programas especiales, regalos de libros en barrios hipermarginales, sino cosas como éstas, el Fondo ha hecho su granito de arena”, señaló el miércoles 27 de marzo.

Aunado a lo anterior, Taibo II agradeció el trabajo de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX, por el trabajo que ha realizado para que la lectura llegue a todas las zonas de la urbe.

“No se preocupen tanto por la excelente labor que ha hecho Claudia en Cultura en esta ciudad, notable, de romper trabas, facilitar, el trabajo que ha hecho Argel en Grandes Festivales para que lleguemos a lugares inusitados en barrios donde ni papelería hay en la Ciudad de México o el trabajo formidable de la brigada para leer en libertad”, destacó.

¿Hablar de programas sociales es un delito electoral?

¿Paco Ignacio Taibo cometió un delito? (Luciano González)

De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el delito sería utilizar los programas sociales con fines electorales; sin embargo, el también funcionario hizo alusión a ellos en campaña, pero no llamó al voto, por lo que la comisión del ilícito podría estar descartada.

En caso de que hubiera llamado al sufragio, entonces si el Ministerio Público lo considera pertinente, podría pedirse el arresto del infractor, aunque se trata de un delito no grave, pero que sí amerita prisión preventiva.

Es importante conocer que, durante las campañas electorales, la Administración Pública Federal cuenta con el Blindaje Electoral, se trata de un Programa Integral de Capacitación para las personas servidoras públicas implementado por la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con él, desde 2021 se prevé que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral se suspenda la propaganda gubernamental, a excepción de la información referente a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Además, se promueven los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, reforzando la conducta ética de las personas servidoras públicas, creando conciencia sobre los delitos electorales y sus consecuencias.