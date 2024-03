Así protestaron en calles de Mazatlán por el veto a bandas en las playas | VIDEOS

Cientos de músicos se reunieron en la Zona Dorada de Mazatlán (Cuartoscuro)

Cientos de músicos salieron a protestar en calles de Mazatlán, Sinaloa ante la intención de empresarios hoteleros de regular la música de banda.

Los inconformes tocaron música en vivo para exigir respeto a su fuente de trabajo frente a las críticas del sector empresarial por el “escándalo” que causan en playas sinaloenses.

Gran parte de los protestantes se concentraron en la avenida Camarón en la Zona Dorada, donde tocaron sus instrumentos musicales y expresaron su inconformidad a través de pancartas.

“¡Tenemos hambre! Tenemos familia. Sí a la música” y “La playa es libre”, fueron algunas de las frases plasmadas en las mantas.

Con música en vivo, cientos de músicos exigieron respeto a su fuente de trabajo Crédito: X/@adn40

Durante la protesta, los músicos tuvieron un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que intentaron frenar la protesta por el ruido y caos vial generados.

En redes sociales circulan videos de los manifestantes intercambiando golpes con los uniformados. En medio del alboroto, algunos protestantes se defendieron utilizando sus baquetas.

Un segundo hecho que llamó la atención durante la manifestación fue la presencia del cantante Edwin Luna, quien quedó atrapado en el tráfico causado por el bloqueo.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey mostró a su apoyo a los grupos musicales que amenizan las playas de Mazatlán.

Cientos de músicos salieron con sus instrumentos musicales para protestar en la Zona Dorada de Mazatlán Crédito: X/@adn40

En un encuentro con los medios, el famoso reconoció que la música de banda en Mazatlán es parte de su inspiración. En ese sentido, mostró su deseo de que los cientos de músicos mantengan su empleo.

“Ojalá y los dejen trabajar, así debe de ser. Que le sigan echando ganas, que la música es lo que mueve corazones”, dijo.

¿Por qué protestaron músicos en Mazatlán?

La discusión comenzó luego de una declaración de Ernesto Coppel Kelly, prominente empresario local, quien calificó dicha música como generadora de “escándalo” que perturba el descanso de los huéspedes en la zona. Este debate ganó notoriedad después de que medios de comunicación locales difundieran un video del emprendedor expresando su descontento.

Como fundador y presidente del Grupo Pueblo Bonito, una entidad que emplea a 12 mil trabajadores, refirió que la presencia indiscriminada de la música está impactando negativamente en la afluencia turística, especialmente del sector estadounidense, crucial para el negocio.

Ernesto Coppel Kelly es uno de los críticos de la música de banda (Foto: Cuartoscuro / Instagram @barbaracoppel)

En una entrevista posterior con Carmen Aristégui, Coppel Kelly reafirmó su posición, argumentando la necesidad de una regulación sobre dónde y cuándo debería permitirse la música en vivo en las costas de Mazatlán. Detalló las consecuencias económicas adversas para su negocio, basadas en la reducción de visitantes estadounidenses que, según él, prefieren ambientes más tranquilos para su descanso.

“La playa es tierra de nadie;, unos bien, otros mal, pero hacen un escándalo. Ya no vienen porque no quieren el relajo en las playas, no pueden descansar”, expuso en Aristegui En Vivo.

El empresario subrayó su intención no es prohibir completamente estas expresiones culturales, sino más bien establecer un marco regulatorio para equilibrar el entretenimiento musical con el derecho al descanso de los turistas y residentes.

Presidente municipal de Mazatlán responde a la polémica por música de banda

Édgar González Zataráin, alcalde de Mazatlán, respondió a la polémica por el debate en relación a la música de banda.

El presidente municipal reconoció que se trata de una tradición arraigada en Sinaloa. Sin embargo, argumentó que debe existir un orden.

“Debe haber orden en este tema, en el esquema del uso de la banda y a veces no tanto son las agrupaciones locales las que necesariamente tienen que hacer el desorden, porque llega gente de otros estados de la República en temporada alta”, dijo en entrevista con Jaime Núñez.